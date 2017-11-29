Küçükçekmece’de "Meme Kanserinde Farkındalık" semineri

Dr. Selin Kapan, kadınları uyararak erken tanının hayat kurtardığını söyledi.

Küçükçekmece Belediyesinin özel bir hastane işbirliğiyle düzenlediği “Meme Kanserinde Farkındalık” konulu seminer, Tüccar ve Sanayiciler Derneği İlkokulunda gerçekleştirildi. Kadınların büyük ilgi gösterdiği seminerde Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Selin Kapan, meme kanseri ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi. Kadınlarda görülen kanserler arasında meme kanserinin ilk sırada yer aldığına dikkat çeken Kapan, “Her 4 kadından biri meme kanseri. Bir yılda 17 bin kadına tanı konmuş. Dünyada her 8 kadından 1’inin göğüs kanseri olma riski var. 2015 yılında 27 bin 22 kadın kanser nedeniyle kaybedildi. Bunların 3 bin 853’ü meme kanserinden kaybedildi” diyerek, konuyla ilgili istatistiklere vurgu yaptı.

Meme kanserinde risk faktörleri

Prof. Dr. Kapan, meme kanserinde risk faktörlerini ise şöyle sıraladı:

“Erken adet olma (12 yaş öncesi), geç menopoz (55 yaş sonrası), geç ilk doğum, kontrolsüz doğum kontrol hapı kullanımı, sigara, aşırı alkol tüketimi, östrojen hormonuna fazla maruz kalmak meme kanseri riskini artırıyor. Genetik risk faktörü hastaların yüzde 7 ila 9’unda görülür. Hastanın anne tarafında erken yaşta meme kanseri olan varsa genetik risk taşır.”

“Erken tanı hayat kurtarıyor”

Meme kanserinde erken tanının tedavi başarısını artırdığını ifade eden Prof. Dr. Selin Kapan, “Kadınlar kendilerini ihmal etmemeli. Göğüste elle muayene bulguları bizim için çok önemli. Belirli periyotlarla bu muayeneyi her kadın yapmalı. Erken tanı, tedavi başarısını hastalıktan hayatta kalma şansını ve yapılacak cerrahinin tedavi boyutunu etkileyen çok önemli bir etkendir” diye konuştu.