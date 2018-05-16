Kaskı olmayan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza saat 14:00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Atakent Mahallesi 4.cadde üzerinde meydana geldi. iddiaya göre 34 TAD 98 plakalı ticari taksi sürücüsü kavşaktan dönüş yapmak isteyen Furkan Avcı yönetiminde ki 34 BEV 488 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Furkan Avcı motosikletiyle beraber yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri hemen kazanın meydana geldiği noktayı kapatarak güvenlik önlemi aldı. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada kazayı duyan çok sayıda motosiklet sürücüsü de olay yerine geldi.

Avcı’nın arkadaşları araç sürücülerinin kendilerini fark etmediklerini daha fazla insanın ölmemesi için daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini söylediler. Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi otopsi yapılmak üzere Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.