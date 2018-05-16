Diğer
Kategoriler
16 Mayıs 2018 16:45

Küçükçekmece’de meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Küçükçekmece’de ticari taksi sürücüsü motosikletli kuryeye çarptı.

Küçükçekmece’de meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

16 Mayıs 2018 16:45

Kaskı olmayan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.


Kaza saat 14:00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Atakent Mahallesi 4.cadde üzerinde meydana geldi. iddiaya göre 34 TAD 98 plakalı ticari taksi sürücüsü kavşaktan dönüş yapmak isteyen Furkan Avcı yönetiminde ki 34 BEV 488 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Furkan Avcı motosikletiyle beraber yaklaşık 50 metre sürüklendi.


Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri hemen kazanın meydana geldiği noktayı kapatarak güvenlik önlemi aldı. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada kazayı duyan çok sayıda motosiklet sürücüsü de olay yerine geldi.


Avcı’nın arkadaşları araç sürücülerinin kendilerini fark etmediklerini daha fazla insanın ölmemesi için daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini söylediler. Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi otopsi yapılmak üzere Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
25
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç