Küçükçekmece'de motosikletli kuryelerin kavgası kanlı bitti

Küçükçekmece'de önce tartışan, daha sonra aynı mahallede oturduklarını öğrenince arkadaş olan iki motosikletli kuryenin içki içerken kavgası kanlı bitti. Veysel Al'ı bıçaklayarak öldüren Özkan K. motosikletinin üzerinde bulunan bir amblem sayesinde yakalandı.

Olay, Küçükçekmece İkitelli İETT garajı arkasında bulunan boş arazide 23 Eylül 2018 tarihinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Veysel Al ile Özkan K. isimli iki kurye önce ters yöne girmek yüzünden tartıştı. Daha sonra aynı mahallede oturduklarını öğrenince arkadaş oldular. Olay günü birlikte içki içen iki arkadaş henüz bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından Özkan K., Veysel Al'ı karnından bıçakladı.

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Veysel Al hayatını kaybederken, Özkan K. olay yerinden kaçtı.

Motosikletinin üzerinde bulunan bir amblem sayesinde yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayın ardından cinayet zanlısını bulmak için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında polis ekipleri, İkitelli bölgesinde motosikletli kurye çalıştıran 400 dükkanda inceleme yaptı. Görgü tanıklarından bir tanesinin kaçan kişinin motosikletinin üzerinde 3 hilal amblemi bulunduğunu söylemesi üzerine araştırma bu yöne kaydırıldı. Yapılan inceleme sonucu deposunda 3 hilal bulunan motosiklet bir lokantanın önünde park halinde bulundu.

"Hemşehrilik meselesi yüzünden aramızda kavga çıktı"

Polis bir süre sonra motosikletin yanına gelen şüpheli Özkan K.'yı gözaltına aldı. Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Özkan K. yapılan sorguda suçunu itiraf etti. Özkan K. poliste verdiği ifadede, "Ben evimden çıktıktan sonra ters yola girmiştim. Karşımdan motosikletle gelen bir kişiyle bu yüzden tartıştık. Bana niye tersten geldiğimi sorunca evimin yakın olduğunu söyledim. Aynı mahallede oturduğumuz ortaya çıkınca barıştık. Bana birlikte içki içmeyi teklif edince kabul ettim. Onun peşine takılarak içki içeceğimiz yere kadar onu takip ettim. Sonra aramızda tartışma başladı. Hemşehrilik meselesi yüzünden aramızda kavga çıktı. Kendimi korumak için belimdeki bıçağı rastgele salladım. Sonra oradan kaçtım" dedi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Özkan K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.