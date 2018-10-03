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Küçükçekmece'de öldürülen zihinsel engelli gencin katil zanlısı adliyede

Küçükçekmece’de yaşadığı evin kapısının önünde bıçaklanarak öldürülen epilepsi hastası zihinsel engelli gencin ölümüne ilişkin yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece'de yaşadığı evin kapısının önünde bıçaklanarak öldürülen epilepsi hastası zihinsel engelli gencin ölümüne ilişkin yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi.


Küçükçekmece Bezirganbahçe Mahallesi Çiçekli Sokak'ta geçtiğimiz Cumartesi günü gecesi meydana gelen olayda, evinin önünde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan zihinsel engelli Ahmet Yusuf Öz (16) cinayetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Öz'ün alt komşusu F.Ç.'nin (41), uyuşturucu madde kullandıktan sonra evde bulunan anahtarı kullanarak Öz'ün evine girdiği ve burada maddenin etkisiyle kendinden geçerek zihinsel engelli gençle boğuşma yaşadıktan sonra genci 22 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edildi. İçeride bir süre kalan katil komşu, ayıldığında ise genci kanlar içerisinde yerde görünce panikledi. Zanlının o panikle olaya hırsızlık şüphesi katmak için evde bulunan eşyaları çalarak kaçtığı öğrenildi.


Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri önceki gece düzenlenen operasyonda F.Ç. ve olayla ilgilisi olduğu tespit edilen C.A.'yı (33) gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından C.A. savcılık talimatının ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheli F.Ç. ise hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

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