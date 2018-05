Küçükçekmece’de özel çocuklardan özel performans

Küçükçekmece’de Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte hünerlerini sergileyen özel çocuklar mezuniyet sevinci yaşadı.

Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen Küçükçekmece Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Engelliler Haftası programına İlçe Kaymakamı Harun Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Besim Müftüoğlu ile pek çok öğretmen ve özel öğrenci katıldı.

“İlçemiz bu alandaki hizmetleriyle gurur veriyor”

Etkinlikte konuşan Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, “Önemli olan engelin kafada ve yürekte olmaması. Siz engeli ruhunuzda hissetmiyorsanız sıkıntı yok. Bu alandaki hizmetlerinde Türkiye birincisi olacak kadar başarılı bir ilçede görev yapıyor olmaktan dolayı çok gururluyum. Biz 5 sene öncesinden çok daha ilerideyiz. Gelecekte daha da iyi yerlerde olacağız. Biz bize ihtiyaç duymayacakları koşulları sağlamalıyız. Tüm özel yavrularımızın anne ve babalarıyla mutlu olacakları ve arzu ettikleri şeyleri yaşayacakları bir dünya diliyorum” dedi.

“Bu programın farkındalık oluşturmasını diliyorum”

Programda söz alan Besim Müftüoğlu ise, “Belediye artık her yerde, her alanda hizmet veriyor. Ben bu etkinliğin hem farkındalık oluşturmasını hem de özel çocuklarımızın, vatandaşlarımızın hayat kalitesini artırmasını diliyorum” diye konuştu. Cemal Yılmaz ise kendisinin yüzde 99 engelli bir kardeşinin olduğunu belirterek, “ Bu program benim için çok özel. Bunu her zaman söylüyorum. Biz 9 kardeşiz, biri engelli. İnanın o, hepimizden çok daha güzel gülümsüyor ve hepimizi daha çok seviyor” dedi.

“Farkettirmeden farkındalık oluşturun”

Çocuğu mezun olan engelli annesi Sibel Sülün ise, “Biz baktığımızda onların dış görünüşünü görüyoruz, tekerlekli sandalyesini görüyoruz. Peki beklentilerini görüyor muyuz? Bize bakışlarını, gülüşlerini görüyor muyuz? Hayır. Onlara yardım edeceğiz diye bile kalp kırabiliyoruz. Burada önemli olan fark ettirmeden farkındalık oluşturmak” diyerek önemli bir mesaj verdi.

Özel çocuklardan özel performans

Programda Küçükçekmece Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri yaptıkları canlı gösterilerle mesleki bilgilerini konuşturdu. Küçükçekmece Mesleki Eğitim Merkezi’nde Kuaförlük, El Sanatları, Büro Yönetimi, Tekstil gibi alanlarda eğitim alan öğrencilere aileleri de büyük destek verdi. Her engeli aşarız diyen Küçükçekmeceli özel öğrenciler, sahnede kuaförlük yaptı, tiyatro sahneledi, şarkılar söyledi, halk oyunları oynadı. Program sonunda ise performanslarıyla göz dolduran özel öğrencilere öğretmenleri tarafından mezuniyet belgeleri verildi. Başarı elde ederek mezun olmaya hak kazanan öğrenciler bundan sonra topluma karışarak mesleklerini icra edebilecek.