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14 Haziran 2018 17:32

Küçükçekmece’de özel harekat destekli narkotik operasyonu

Küçükçekmece’de narkotimler, önceden belirledikleri adreslere narkotik operasyonu düzenledi.

Küçükçekmece’de özel harekat destekli narkotik operasyonu

14 Haziran 2018 17:32

İlçede özel harekat polislerinin desteğiyle geniş çaplı operasyonlar düzenleyen ekipler, hakkında arama kararı bulunan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.


İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde geniş çaplı operasyon düzenledi. Önceden belirlenen birçok adrese özel hareket polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyonlar düzenleyen ekipler, uyuşturucu madde ve suç unsuru oluşturan maddeler aradı. Polis ekipleri, kilitli bulunan bazı iş hanlarındaki kapıları çekiç yardımı ile kırarak arama yaptı. Polis ekiplerinin aramalarında K9 köpekleri de kullandı. Köpekler yardımıyla uyuşturucu madde arayan polis ekiplerinin çalışmaları sırasında, hakkında arama kararı bulunan çok sayıda kişi gözaltına alındı.




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