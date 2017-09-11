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11 Eylül 2017 14:07

Küçükçekmece’de parklar yenileniyor

İlçenin pek çok noktasında yeşil alan çalışmalarına devam eden Küçükçekmece Belediyesi, yenileme çalışmalarıyla da mevcut parkları yeniden inşa ediyor.

Küçükçekmece’de parklar yenileniyor

11 Eylül 2017 14:07


Küçükçekmece Belediyesi ilçedeki parkları, güvenli, modern ve kullanışlı oyun gruplarıyla yenilemeye devam ediyor. Parklara güvenlik kameraları yerleştiren Küçükçekmece Belediyesinin bu uygulaması, parkları 7/24 kayıt altına alıyor ve olası suçlara karşı caydırıcı olma özelliğiyle dikkat çekiyor.



“Daha modern parklar”


İlçede ilk etapta, Söğütlüçeşme Muhtarlık Önü Park, Söğütlüçeşme Aile Sağlığı Merkezi Önü Park, Gültepe Mahallesi Şehit Mahmut Ergül Parkı, Kemalpaşa Mah. Şehit Murat Kalyoncu Parkı, Sevgi Parkı, Fevzi Çakmak Mahallesi Parkı, 29 Ekim Parkı’nda yürütülen çalışmalarda, modern oyun alanları eskiyenleriyle değiştirilirken, yürüme yolları ve yeşil alanlar genişletildi.


Süs havuzlarıyla prestij kazanan parklarda eski aydınlatmaların yerine led aydınlatmaya geçilerek, daha tasarruflu ve modern aydınlatma yöntemleri tercih edildi.




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