Çocukların yaz tatilini doyasıya geçirdiği portatif havuzlarda verilen eğitimler sayesinde, ilçede binlerce çocuk yüzme öğrendi.

Küçükçekmeceli çocukların yıl boyunca sabırsızlıkla beklediği spor, eğitim ve eğlenceyi bir arada sunan portatif havuzlarda ücretsiz yüzme kursları başladı. Küçükçekmece Belediyesinin her yıl yaz sezonunda ilçedeki okullarda kurduğu portatif yüzme havuzları, büyük ilgi görüyor. 6-14 yaş arası çocuklara hijyenik ortamlarda ücretsiz yüzme dersi verilen kurslardan yararlanan öğrenci sayısı 4 yılda yaklaşık 50 bine ulaştı.

Bu yıl 13 okul bahçesinde kurulan portatif havuzlarda 10 bin öğrenci hem eğleniyor hem de yüzme öğreniyor. Havuzların hijyen kurallarına uygunluğu günde 3 kez kontrol edilirken, 2 eğitmen gün boyunca çocuklara yüzme teknikleri hakkında bilgi veriyor.

“4 yıldır 40-50 bin civarındaki çocuğumuza yüzme öğrettik”

Havuzlar hakkında bilgi veren Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, “4 yıldır bu hizmeti veriyoruz. Gerçekten çocukların memnuniyetini, sevincini, gözlerindeki ışıltıyı görmek bizi son derece memnun ediyor. En beğenilen çalışmalarımızdan birisi. İşin içinde çocuklar olduğu zaman hepimiz için motivasyon kaynağı oluyor. Portatif havuzlarla çocuklarımıza bir yaz eğlencesi getiriyoruz, bir spor getiriyoruz ve aynı zamanda yüzmeyi öğretiyoruz. Küçükçekmece’de 13 farklı okulumuzun bahçesinde hizmet veriyor. Portatif havuz dediğime bakmayın, bir filtre sistemi var. Su seviyesindeki pH ve klor seviyeleri günde 3 defa kontrol altında tutuluyor, ölçümler yapılıyor. Çocuklarımızın bu eğitimi alması sırasında uzman eğitmenlerimiz var. Sürekli olarak cankurtaran sertifikasına sahip bir görevlimiz burada nöbette bulunuyor. Gerçekten çocuklarımızın keyif içerisinde yaşayacakları bir yazı geçirmeleri bizi memnun ediyor. Bu yaz yaklaşık olarak 10 bin çocuğumuza hizmet verdik. 4 yıldır 40-50 bin civarındaki çocuğumuza yüzme öğrettik” diye konuştu.