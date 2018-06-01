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01 Haziran 2018 10:40

Küçükçekmece’de Ramazan coşkusu

11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayında, Küçükçekmece Belediyesi vatandaşları sokak iftarlarında buluşturmaya devam ediyor.

Küçükçekmece’de Ramazan coşkusu

01 Haziran 2018 10:40


Küçükçekmece Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Çağlar Canbaz Ortaokulu bahçesinde kurulan iftar sofralarında 7 bin Küçükçekmeceli aynı sofralarda oruç açmanın manevi hazzını yaşadı. Paylaşma, bereket ve kardeşlik sofralarına ilçe sakinleri büyük ilgi gösterdi.


İftar programında vatandaşlara seslenen Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, “İçinde bulunduğumuz rahmet, bereket ve kardeşlik ayında bizimle aynı sofrayı paylaştığınız için teşekkür ederim. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Rabbim Kadir Gecesi ve nice bayramlara sevdiklerimizle birlikte ulaşmayı nasip etsin” diye konuştu. Ezanın okunmasının ardından ilçe sakinleri hep birlikte oruçlarını açtı.



Erzincanlı şiirleyle mest etti


Öte yandan ilçede Fevzi Çakmak Meydanı’ndaki Ramazan etkinlikleri de hız kesmiyor. Etkinliklerde sahne alan ünlü şair Dursun Ali Erzincanlı, Ramazan ayının manevi iklimine uygun şiir ve ilahileri seslendirerek, sesi ve yorumuyla katılımcıları mest etti. 15 Temmuz şehitlerinin hikayelerini de anlatan Erzincanlı, katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Gecede Harun Cura’da icra ettiği tasavvuf musikisi ile beğeniyle dinlendi.


Toplu eğlencelerin önemli bir öğesi olan Meddah gösterisi de özellikle çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.




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