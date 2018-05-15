Küçükçekmece’de Ramazan

Küçükçekmece Belediyesi bu yıl 200 bin ilçe sakinine ulaşarak, Ramazan’ın bereketini aynı sofralarda yaşatacak.

Küçükçekmece Belediyesi, ilçedeki çeşitli mahallelerde düzenlenen iftar programlarında, binlerce hemşehriyi aynı sofrada Ramazan’ın bereketiyle buluşturacak. Küçükçekmece Belediyesi, ayrıca yapacağı çocuk iftarı ile de çocukları aynı sofrada bir araya getirecek. Küçükçekmece Belediyesi İyilik Merkezi de Ramazan ayı boyunca muhtaç yüzleri güldürmeye devam edecek. İhtiyaç sahibi vatandaşlara, erzak kolisi ve sıcak yemek yardımını sürdürecek olan İyilik Merkezi, 3 bin muhtaç aileye ulaşmayı planlıyor. Yaşlı ve hasta vatandaşları da unutmayan Küçükçekmece Belediyesi, elini dezavantajlı vatandaşların üzerinden çekmeyecek.

Manevi iklim yaşatılacak

Müslüman aleminin heyecanla beklediği, birlik ve beraberliğe en çok vurgu yapılan ay olan Ramazan ayının ruhu ilçede ayrıca bir dizi etkinlik ile de yaşatılacak. Sokak iftarlarının yanı sıra Fevzi Çakmak Meydanı’nda her gece, geleneksel gölge oyunu, kukla, meddah gösterileri, Türk Tasavvuf Müziği konserleri ve ünlü isimlerle sohbetler de etkinlikler arasında yerini alacak.

Engin Noyan, Mustafa Karataş, Nihat Hatipoğlu, Necmettin Nursaçan, İskender Pala gibi önemli isimlerin sohbetlerinin yanı sıra, Sami Özer, Halil Necipoğlu, Serdar Tuncer de ilahi, şiir ve dinletileriyle Küçükçekmecelilerle birlikte olacak.

"Mübarek aya kavuşmanın sevincini yaşıyoruz"

Ramazan ayının huzur ve barış getirmesini temenni eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, “Yeni bir Ramazan ayına daha erişmenin sevincini yaşıyoruz. Bu ay manevi ikliminden herkesin faydalanmaya çalıştığı eşsiz bir ay. O yüzden bizler de bu mübarek ayın ikliminden olabildiğince faydalanmaya gayret edeceğiz. Küçükçekmece Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının ruhuna uygun ilgiyle takip edilecek etkinlikler düzenleyeceğiz ve ihtiyaç sahibi sakinlerimizin yanında olacağız. Şimdiden Ramazan ayınızı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum” dedi.