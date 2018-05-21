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21 Mayıs 2018 10:50

Küçükçekmece’de renkli ramazan akşamları

Küçükçekmece Belediyesi, Ramazan ayı boyunca mübarek ayın manevi iklimine uygun pek çok etkinliği Küçükçekmecelilerle buluşturuyor.

Küçükçekmece’de renkli ramazan akşamları

21 Mayıs 2018 10:50


Fevzi Çakmak Meydanı ev sahipliğinde düzenlenen Ramazan etkinlik alanına, ilk akşamında Küçükçekmeceliler büyük ilgi gösterdi. Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’in de katıldığı program gece yarısına kadar devam etti. Başkan Karadeniz, tüm vatandaşların Ramazan ayını tebrik ederek, mübarek ayın Müslüman alemine barış ve huzur getirmesini temenni etti.


Manevi iklim yaşatılıyor


Yöresel çadırlar ve Hünerli Eller Çarşısı ile renklenen Fevzi Çakmak Meydanı’ndaki etkinlikler, Hacivat ve Karagöz orta oyunlarıyla başladı. Kanun sanatçısı Ramazan Söyler, ilahileriyle katılımcılara manevi iklimi yaşatırken, Şair Serdar Tuncer okuduğu şiirler ve sesiyle katılımcıları mest etti. Cihan Yıldız ise seslendirdiği deyiş ve türkülerle geceye damga vurdu. Alanda hem ebeveynler hem de çocuklar keyifli vakit geçirdi. Kurulan tezgahlarda çocuklara pamuk şeker ve macun ikramı yapıldı.


Küçükçekmece Belediyesi’nin alanda kurmuş olduğu, Osmanlı motifleriyle dikkatleri çeken stand Küçükçekmecelilerden büyük ilgi gördü.


Ramazan ayına ayrı bir renk katmak amacıyla bir ay boyunca Fevzi Çakmak Meydanı’nda devam edecek olan etkinliklere, İskender Pala, Nihat Hatipoğlu, Mustafa Karataş gibi pek çok ünlü isim de sohbetleriyle konuk olacak.




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