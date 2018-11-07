Küçükçekmece'de ritmin kazananları belli oldu

Tatlı bir rekabetin yaşandığı yarışmada ritmin kazananları belli oldu.

Atakent Kültür ve Sanat Merkezi'nde Gürkey Perküsyon Atölyesi'nin ilkini gerçekleştirdiği Uluslararası İstanbul Perküsyon Yarışması'nda ter döken perküsyon sevdalıları, Klasik Perküsyon Solo (10-12 yaş,13-15 yaş,16-19 yaş,20-24 yaş gruplarında), Türk ve Latin Amerika Perküsyon (Çocuk ve Yetişkin), Bateri Solo Performans (Çocuk ve Yetişkin), Topluluk Performans (Latin -Türk -Klasik Perküsyon, Çocuk ve Yetişkin) olmak üzere 4 ana kategoride yarıştı. İki gün süren yarışmalar boyunca Engin Gürkey ile dünyaca ünlü ritim sanatçısı Christos Rafalıdes birlikte sahne alarak sevenlerine mini bir performans sergiledi.

Küçükçekmeceliler büyük ilgi gösterdi

Sanat yönetmenliğini perküsyon sanatçısı, besteci ve eğitmen Engin Gürkey'in yaptığı yarışmada, jüri üyeleri dünyaca ünlü sanatçı Christos Rafalıdes, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestreası'ndan Can Kıyıcı, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan Oğuzhan Oğuz , İstanbul Devlet Senfoni ve Borusan Istanbul Filarmoni Orkestrası'ndan Müşfik Uzun ile İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan Doğaç Titiz oldu. Müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği Uluslararası İstanbul Perküsyon Yarışması geniş bir katılımla gerçekleşti. Her kategori birincisine Plaket ve Sertifika, İkincilik, Üçüncülük ile Mansiyon kazanan müzisyenlere ise sertifika, ve tüm derece alan yarışmacılara sponsorlar tarafından çeşitli ödüller verildi.