Küçükçekmece’de sahte parfüm imalathanesine baskın

Olayla bağlantılı olduğu ileri sürülen 1 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, Küçükçekmece’de bir depoda sahte parfüm üretildiği ve depolandığı yönünde ihbar geldi. Emniyet güçleri, ihbarı değerlendirerek söz konusu depoya 10 Ağustos’ta baskın düzenledi. Polis ekipleri depoda çeşitli markalara ait 3 bin 600 dolu parfüm şişesi, 4 bin adet parfüm aparatı, 17 bin adet şişe aparatı, 10 bin şişe kapağı, 3 bin adet boş parfüm kutusu, 1 adet makine, şişe doldurma makinesi, 3 bin 900 adet boş parfüm şişesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan F.C. adlı bir şüpheliye ’Markalar Kanununa Muhalefet’ kapsamında para cezası verildiği öğrenildi.