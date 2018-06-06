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06 Haziran 2018 11:56

Küçükçekmece’de Sami Savni Özer hem kulakların hem de kalplerin pasını sildi

Küçükçekmece Belediyesi Ramazan etkinliklerinin son konuğu ünlü Tasavvuf müziği sanatçısı Sami Savni Özer oldu.

Küçükçekmece’de Sami Savni Özer hem kulakların hem de kalplerin pasını sildi

06 Haziran 2018 11:56

Özer okuduğu ilahilerle sadece kulakların değil, gönüllerin de pasını sildi.


Küçükçekmece Belediyesi’nin Ramazan’ın başından beri Fevzi Çakmak Meydanı’nda düzenlediği etkinliklerin konuğu tasavvuf müziğinin usta isimlerinden Sami Savni Özer oldu. Fevzi Çakmak Meydanı’ndaki etkinlik alanında konser veren Sami Savni Özer, ‘Allahu Allah, Aşkın ile Aşıklar, Demedim mi, Ya Rabbi aşkın ver bana, Çağırayım Mevlam seni’ gibi sevilen ilahileri seslendirdi.


“Ramazan’dan sonra da etkinliklerimiz devam edecek"


Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz Özer’ e teşekkür ederek çiçek takdim etti. Ramazan’dan sonra da Fevzi Çakmak Meydanı’nda etkinliklerin devam edeceğini kaydeden Temel Karadeniz, “Burada bir coşku var. Bir dostluk, kardeşlik havası var. Eminim siz de her akşam buraya gelmeyi iple çekiyorsunuz. Burası 27 dönüm bir alan. İstanbul’da kamu eliyle yapılmış en büyük kapalı otopark ve pazar yeri var altımızda. Bu alan sizinle güzelleşiyor. Rabbim Küçükçekmece’deki bu birlik ve beraberliği hiç bozmasın” diye konuştu.


Özer ise, kendisini Küçükçekmecelilerle buluşturan Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’e teşekkür ederek, “Ramazan’ı bitirdik sayılır. Allah bizi sağlıkla, sıhhatle daha nice Ramazanlara kavuştursun inşallah” dedi.


Hemşerileriyle buluştular


Küçükçekmece Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan dolayısıyla düzenlediği etkinlik kapsamında ayrıca, Fatih Demir de sahne aldı. Kukla gösterisi ile çocuklar eğlenirken, büyükler ise semazen gösterisi ile Ramazan’ın manevi ikliminden faydalandı. Pek çok şehrin standının yer aldığı etkinlikte, Küçükçekmeceliler hemşehrileriyle buluşmanın mutluluğunu da yaşadı. Küçükçekmece Belediyesi Ramazan boyunca iftar sofraları kurmaya ve ünlü isimleri Küçükçekmecelilerle buluşturmaya devam edecek.




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