Diğer
Kategoriler
28 Şubat 2018 11:21

Küçükçekmece’de soğuk kış günlerinde minik dostlar unutulmadı

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ederek, her canlının yaşam hakkına sahip çıkan Küçükçekmece Belediyesi, sokak hayvanlarını bu soğuk kış günlerinde yalnız bırakmadı.

Küçükçekmece’de soğuk kış günlerinde minik dostlar unutulmadı

28 Şubat 2018 11:21


Küçükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi, havaların soğuduğu bu günlerde, ilçenin dört bir yanına yerleştirilen beslenme odaklarına mama ve yem takviyesi yaparak sokakta kalan minik dostlarını unutmadı. Küçükçekmece Belediyesi ayrıca kış şartlarında sokakta kalan kedi ve köpekler için kedi ve köpek evi dağıtımı yaparak, sokak hayvanlarını soğuktan korudu.



“Soğuk günlerde yemek ve barınak sağılyoruz"


Küçükçekmece’nin tek sahibinin insanlar olmadığını, ilçemizi minik dostlarımızla da paylaşmamız gerektiğini kaydeden Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, her zaman bu duyarlılıkla hareket ettiklerinin altını çizerek, “Hayvanlar bizim küçük dostlarımız. Bu ilçede bizim olduğu kadar onların da yaşam hakkı var. Onların da haklarına saygı duymalıyız. Bu nedenle biz de küçük dostlarımıza bu soğuk günlerde elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz” dedi.


Küçükçekmece’nin farklı noktalarına 60 adet beslenme odağı kuran Küçükçekmece Belediyesi, soğuk kış günlerinde minik dostlarının karnını doyuruyor. Küçükçekmece Belediyesi ayrıca farklı adreslere kurduğu kedi evleriyle, ilçedeki kedilere sıcak bir yuva imkanı sunarak onların soğuktan donmasını engelliyor. Öte yandan ilçenin birçok yerinde kuşlar için beslenme odakları da mevcut.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
3
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Hafif Kar Yağışlı
    3°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    9°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    9°C
  • Pazar
    Hafif Yağmurlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç