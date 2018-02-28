Küçükçekmece’de soğuk kış günlerinde minik dostlar unutulmadı

Küçükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi, havaların soğuduğu bu günlerde, ilçenin dört bir yanına yerleştirilen beslenme odaklarına mama ve yem takviyesi yaparak sokakta kalan minik dostlarını unutmadı. Küçükçekmece Belediyesi ayrıca kış şartlarında sokakta kalan kedi ve köpekler için kedi ve köpek evi dağıtımı yaparak, sokak hayvanlarını soğuktan korudu.

“Soğuk günlerde yemek ve barınak sağılyoruz"

Küçükçekmece’nin tek sahibinin insanlar olmadığını, ilçemizi minik dostlarımızla da paylaşmamız gerektiğini kaydeden Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, her zaman bu duyarlılıkla hareket ettiklerinin altını çizerek, “Hayvanlar bizim küçük dostlarımız. Bu ilçede bizim olduğu kadar onların da yaşam hakkı var. Onların da haklarına saygı duymalıyız. Bu nedenle biz de küçük dostlarımıza bu soğuk günlerde elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Küçükçekmece’nin farklı noktalarına 60 adet beslenme odağı kuran Küçükçekmece Belediyesi, soğuk kış günlerinde minik dostlarının karnını doyuruyor. Küçükçekmece Belediyesi ayrıca farklı adreslere kurduğu kedi evleriyle, ilçedeki kedilere sıcak bir yuva imkanı sunarak onların soğuktan donmasını engelliyor. Öte yandan ilçenin birçok yerinde kuşlar için beslenme odakları da mevcut.