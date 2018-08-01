Küçükçekmece’de sokak hayvanlarına yem ve su takviyesi

Sokak hayvanlarına uygun ortam oluşturmak ve yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla çalışmalarına devam eden Küçükçekmece Belediyesi, sıcak yaz günlerinde sessiz dostları unutmuyor.

İlçede yaşayan kedilerin ve köpeklerin olumsuz hava şartlarından korunmalarını sağlamak amacıyla muhtelif parklara ve sitelere kedi ve köpek evi kurularak, yem ve su istasyonlarına düzenli takviye yapılıyor. Sitelerde Küçükçekmeceli hayvan severlere teslim edilen kedi ve köpek evlerinin ihtiyaçları da Küçükçekmece Belediyesi tarafından karşılanıyor. Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını genişleten ekipler, kuşlar içinde yeni barınma alanları oluşturmaya başladı. Kuş yoğunluğunun fazla olduğu bölgelere, kuş yuvaları monte edildi.

Ekipler, mahallelerdeki hayvan popülasyonunu göz önüne alarak, yoğunluğun olduğu adreslere mama ve su odakları kurarak, haftada iki kez takviye ve temizlik işlemini gerçekleştiriyor.

“Yemek artıkları bakteriyel açıdan uygun değil”

Küçükçekmece Belediyesi Veteriner Hekimi Ferdi Algur, sıcak yaz günlerinde sokak hayvanlarına karşı duyarlı olan tüm hayvan severlere teşekkür ederek, “Küçükçekmece Belediyesi Hayvan Barınağı’nda sokak hayvanlarımıza yönelik aşılama, kısırlaştırma, bakım, beslenme ve tedavi gibi hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Hayvan popülasyonunun yüksek olduğu bölgelerde kedi ve köpek evleri kuruyoruz. Sokak hayvanlarının dili yok. Biz onların dilinden anlamalıyız. Havaların sıcak olduğu bugünlerde belirli noktalardaki su ve yem istasyonlarına düzenli takviyeler yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan bu istasyonlara mama ve su haricinde yemek artığı veya herhangi bir yiyecek bırakmamalarını rica ediyoruz. Yemek artıkları bakteriyel açıdan uygun değil. Hayvanların florasını bozuyor. Kuru mama doğada çok bozulma ihtimali olmayan, onlara uygun olan bir yiyecek. Kuru mama ile beslemeniz birinci tercihimizdir” dedi.