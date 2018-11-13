Küçükçekmece'de ‘Spor Engel Tanımaz' sloganıyla bir dostluk maçı düzenlendi

Küçükçekmece'de, engellilerde spor konusuna dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Spor Engel Tanımaz' sloganıyla bir dostluk maçı düzenlendi.

Küçükçekmece Belediyesi Engelliler Merkezi tarafından engellilerde spor konusuna dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bir dostluk maçı düzenlendi. Küçükçekmece AK Parti İlçe Gençlik Kolları ile İstanbul Engelliler Spor Derneği arasında oynanan maçı 5-2 İstanbul Engelliler Spor Derneği takımı kazandı.

Küçükçekmece Belediyesi Engelliler Merkezi tarafından engellilerde spor konusuna dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bir dostluk maçı düzenlendi. ‘Spor Engel Tanımaz' sloganıyla düzenlenen dostluk maçında Küçükçekmece AK Parti İlçe Gençlik Kolları takımı ile İstanbul Engelliler Spor Derneği takımı karşı karşıya geldi. Maçta ayrıca Meksika'da düzenlenen 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda ikinci olan Türk Ampute Milli Takım oyuncularından Emrah Akdemir ve Eray Demirel'de yer aldı. Maçtan önce sahaya ‘Spor Engel Tanımaz' pankartıyla çıkan oyuncular birlikte bir hatıra fotoğrafı çekildi. 15'er dakikadan iki devre oynanan ve oldukça çekişmeli geçen maçı 5-2 İstanbul Engelliler Spor Derneği takımı kazandı.

“Spor yapan engelli kardeşlerimize de katkıda bulunsun istedik”

Dünyada ikinci olmuş bir milli takımın oyuncularını ağırlamaktan memnun olduklarını dile getiren Küçükçekmece Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Besim Müftüoğlu, “Gerçekten güzel bir akşam. Ampute milli takımımızda da oynayan arkadaşlarımızın katıldığı engelliler komisyonumuzun güzel bir ekibi ile ilçe gençlik kollarımızın bir faaliyeti oldu. Biz çok mutlu olduk. Oyuncularımız hem milli takımda oynamışlar hem de o ruhu taşıyorlar. Dünyada da ikinci olmuş bir takımın oyuncularını ağırlamak Küçükçekmecemiz için de güzel bir gelişme. Spor yapan engelli kardeşlerimize de katkıda bulunsun istedik. Umarım bu gece fayda oluşturur. Kardeşlerimizin gayretleri spora ilgileri bizi sevindiriyor. İlçemizde bulunan genç ama engelli kardeşlerimizin de her türlü spor faaliyetlerine destek veriyoruz. Her iki takıma da başarılar diliyorum. Ampute milli takımın dünya ikinciliğini de kutluyorum" dedi.

Engelli vatandaşların evde kalmamalarını ve kendilerini spora yönlendirmelerini isteyen Ampute Milli Takım oyuncusu Emrah Akdemir, “Engelliler olarak bu tür organizasyonlara katılmak istiyoruz. Engellilerin fark yaratmasını istiyoruz. Maç dönemimiz de bu tarz organizasyonlara katılmak zor oluyor. Bizim de ligimiz var. Şu anda ligimiz başlamadığı için geldik. Engelli arkadaşlarıma öncelikle evde kalmamalarını söylüyorum. Engel durumu ne olursa olsun birçok engelli spor branşları var. Bunlara kendilerini yönlendirmelerini istiyorum. Futbol olabilir, basketbol olabilir, atletizm olabilir. Yapabilecekleri bir spor dalı illa ki vardır. Hem sosyalleşebilirler hem de başarılar elde edebilirler" dedi.

“Eminim o kupa ülkemize en sonunda gelecek”

Meksika'da düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda kazanılan ikincilik ile ilgili Akdemir, “Beklediğimiz bir başarıydı. Aslında şampiyon olmayı hedefliyorduk. İkincilikte güzel. Biz önümüzdeki yıllarda bu kupayı alacağımıza inanıyoruz. Çok güzel gençler yetişiyor. Ampute futbolda 800'e ulaşan sayıda sporcular var. Eminim o kupa ülkemize en sonunda gelecek“ dedi.

Küçükçekmece Belediyesi'ne düzenledikleri organizasyon için teşekkür eden Ampute Milli Takım oyuncusu Eray Demirel, “Küçükçekmece Belediyesine teşekkür ediyoruz. Güzel bir ortamdı. Güzel bir maç oldu. İnşallah bu tür organizasyonlar çoğalır. Daha çok beraber oluruz. Engelli arkadaşlarımız dışarı çıksınlar. Eskiye göre imkanlar daha fazla. Biz engelli arkadaşlarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Spor yapsınlar. Futbol oynamasalar bile birçok spor branşı var“ dedi.