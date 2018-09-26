İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Küçükçekmece'de şüpheli paket alarmı

Küçükçekmece’de bir alışveriş merkezinin önündeki yola bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi.

Küçükçekmece'de bir alışveriş merkezinin önündeki yola bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Bomba imha uzmanı ekipleri tarafından fünye ile patlatılan paketin içinden bomba unsuru çıkmadı.


Küçükçekmece Halkalı Caddesi'nde bir alışveriş merkezinin önündeki yola kimliği henüz bilinmeyen şahıslar tarafından şüpheli paket bırakıldı. Olayı ihbar alan polisler uzman ekiplere haber vererek çevrede güvenlik önlemi aldı. Cadde çift taraflı olarak trafiğe kapatılırken bomba imha uzmanı ekipler paketi inceledi. Fünye ile patlatılan paketin içinden bomba unsuru çıkmadı. Cadde tekrar trafiğe açıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.