Küçükçekmece'de şüpheli paket alarmı

Küçükçekmece'de bir alışveriş merkezinin önündeki yola bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Bomba imha uzmanı ekipleri tarafından fünye ile patlatılan paketin içinden bomba unsuru çıkmadı.

Küçükçekmece Halkalı Caddesi'nde bir alışveriş merkezinin önündeki yola kimliği henüz bilinmeyen şahıslar tarafından şüpheli paket bırakıldı. Olayı ihbar alan polisler uzman ekiplere haber vererek çevrede güvenlik önlemi aldı. Cadde çift taraflı olarak trafiğe kapatılırken bomba imha uzmanı ekipler paketi inceledi. Fünye ile patlatılan paketin içinden bomba unsuru çıkmadı. Cadde tekrar trafiğe açıldı.