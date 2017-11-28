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28 Kasım 2017 12:01

Küçükçekmece’de tarih ve müzik buluşması

Atakent Kültür ve Sanat Merkezi, “Müzikli Maarif Takvimi” adlı programda Kasım ayında dünyada ve ülkemizde yaşanan bazı olaylar ele alınırken, ayrıca müzik dinletisi sunuldu.

Küçükçekmece’de tarih ve müzik buluşması

28 Kasım 2017 12:01


İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Küçükçekmece Belediyesi işbirliğiyle Atakent Kültür ve Sanat Merkezi, “Müzikli Maarif Takvimi” adlı programa ev sahipliği yaptı. Öğretmenler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen programın sunuculuğunu Mehmet Güntekin yaptı. Sazın usta isimlerinden Ahmet Meter’e ise genç kuşak icracılarından Yaprak Sayar ve İbrahim Erbay eşlik etti.


Kasım ayında dünyada ve ülkemizde cereyan eden bazı olayların konu edinildiği programda, bu olayların müzikle ilişkisi kurularak katılımcıların tarih bilinci tazelenirken, müzik ziyafeti de sunuldu.


Programın akışı boyunca, perdeye orijinal ve nadide görsel arşiv malzemeleri yansıtılırken, genç sanatçılar söyledikleri şarkılarla kulakların pasını sildi.




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