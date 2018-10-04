Küçükçekmece'de tekstil fabrikasındaki yangın söndürüldü

Küçükçekmece'de 4 katlı tekstil fabrikasının kumaş boyama bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

Küçükçekmece'de bir tekstil fabrikasının kumaş boyama bölümünde çıkan yangın sonrası çevreyi yoğun duman kaplamıştı. Yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonrası söndürüldü. Yangın anını anlatan bir işçi, “Biz yan fabrikada çalışmaya başladık. Yaklaşık 15-20 dakika sonra dumanlar çıkamaya başladı. Ardından alevler çıkmaya başladı. İlk büyük bacada çıktı. Daha sonra arkaya doğru taştı. Bizim bulunduğumuz çatıyı da dumanlar sarınca aşağıya inmek zorunda kaldık. Yaklaşık 60-70 kişilik bir çalışanı var buranın. İlk tahliyeler yapılmaya başladı. Burası kumaş boyama fabrikası. Yanan makine ram makinesi, kumaşı kuruttukları bir makine” şeklinde konuştu.