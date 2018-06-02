Küçükçekmece’de vatandaşlar Ramazan etkinliklerinde buluşuyor

Etkinliklerde sahne alan görme engelli Bilal Göregen darbuka şovuyla vatandaşları coştururken, ünlü yazar İskender Pala ise anlattığı hikayelerle vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

Küçükçekmece Belediyesi vatandaşları birbirinde renkli Ramazan etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Fevzi Çakmak Meydanı’nda bulunan etkinlik alanına dernek ve sivil toplum kuruluşlarının stantları kuruldu. Memleketini tanıtmak isteyenler de yine alandaki stantlarda yerlerini alarak, şehirlerine ve bölgelerine has ürünlerini burada vatandaşlara tanıtıyor. Etkinlik alanında kadınlar için ücretsiz tahsis edilen Hünerli Eller stantlarında kadınlar el emeği göz nuru ürünlerini de satarak, aile ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. Eski Ramazan geleneklerinin yaşatıldığı etkinliklerde pamuk şeker, Osmanlı macunu ve şerbet gibi ürünlerin olduğu stantlarda da vatandaşlara ikramlar yapılıyor.

Bilal Göregen’den darbuka şov

Televizyon yarışmasında adını duyuran görme engelli Bilal Göregen, sahne aldığı etkinliklerde vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Göregen, vatandaşlarla oturup darbuka gösterisini ve kendine has yorumu ile türküleri seslendirdi. Etkinlikler kapsamına Ramazan’ın manevi iklimine uygun olarak gerçekleştirilen müzik dinletisi vatandaşlardan tam not aldı.

Ramazan coşkusunun yaşandığı etkinliklerde ünlü yazar İskender Pala vatandaşlarla buluştu. Sevilen yazarın kendine has sohbeti ile buluşan Küçükçekmeceliler, yazarın anlattığı hikayeleri ilgiyle dinledi.

"Tamamen ücretsiz olarak stantlarımızı tahsis ettik”

Ramazan etkinlikleriyle ilgili bilgi veren Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, "Küçükçekmece’de Ramazan çok coşkulu geçiyor. Alanımız 27 dönüm bir alan. Burada hemşehri derneklerimize vermiş olduğumuz stantlar var. Yine sivil toplum kuruluşlarının platformlara verilen dernekler var. Kadınlarımız için kendi el emeği göz nuru ürünlerinin satışının yapıldığı stantlarımız var. Tamamen ücretsiz olarak stantlarımızı tahsis ettik. Bu ilk defa Küçükçekmece’de yapıldı. İnşallah bundan sonraki senelerde bu alanı daha geliştirerek Küçükçekmeceliler’in daha güzel kullanabileceği bir mekan haline getireceğiz” dedi.

“Rabbim bütün dünya Müslümanlarına bu coşkuyu nasip etsin”

Ramazan coşkusunu ve mazlum coğrafyalardaki Müslümanlar’ın da bu coşkuyu yaşamaları konusundaki temennilerini belirten Karadeniz, "İnsanımızın muhabbete, kardeşliğe, paylaşmaya, huzura ne kadar ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Bu alanda iftar saatinden sonra vatandaşlarımız çocuklarının elinden tutarak buraya geliyorlar. Biz Ramazan coşkusunu Küçükçekmece’de doya doya yaşıyoruz. Rabbim bütün Müslümanlara, bütün dünya Müslümanlarına bu coşkuyu nasip etsin. Biliyoruz acı çeken, sıkıntı çeken Müslümanlar var. Gazze’de şehitlerimiz var. İnşallah bize onların imdadına koşabilecek güç ve basiret versin" ifadelerini kullandı.

"Hem tanınıyoruz, hem beğeniliyoruz, hem de bütçemize katkısı oluyor”

Hünerli Eller standında görevli olan ve Başkan Karadeniz’e teşekkürlerini sunan Sinem Kıyak, "Kendi el emeği ürünlerimi satıyorum. Ben tekstil mezunuyum. Evde kendi zamanımı değerlendirmek için portföy çantalar yapıyorum. Bize böyle bir imkan sağladığı için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Hem tanınıyoruz, hem beğeniliyoruz, hem de bütçemize katkısı oluyor” şeklinde konuştu.

Etkinlik hakkında konuşan Emine Önal, “İnsanların toplu olması güzel bir şey. Eski adetlerimizi yad etmek güzel bir şey” dedi. Bir diğer vatandaş ise "İlk defa buraya geliyoruz. Çok güzel bir şey. Eskileri yad ediyoruz, eskiler aklımıza geliyor. Her sene olması çok güzel” derken, Hatice Bozok, "Çok güzel. Burada yaşadığım için bunun zaten öncesinden beri olması gerektiğini düşünüyorum. Belediye Başkanımıza da bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir etkinlik. Fırsat buldukça gelmeye çalışıyoruz" diye konuştu.