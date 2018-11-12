Küçükçekmece'de yangında ölen MS hastası kadının cenazesi Adli tıp morguna kaldırıldı

Küçükçekmece'de öğle saatlerinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden 35 yaşındaki MS hastası engelli kadının cenazesi, yapılan incelemelerin ardından cenaze aracı ile Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Gökpınartepe'de bulunan bir evde öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenden yangın çıkmıştı.Yangında, zihinsel engelli olan kardeşi Mustafa Şeker kendi imkanlarıyla binadan çıkarken, 35 yaşındaki MS (Multiple Skleroz) hastası ve bedensel engelli Yeliz Yurdakul hayatını kaybetmişti. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, savcının evde yaptığı incelemelerinin ardından Yeliz Yurdakul'un cesedi cenaze aracı ile Yenibosna'da bulunan adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.