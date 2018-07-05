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05 Temmuz 2018 14:29

Küçükçekmece’de Yeşilçam Sinema Geceleri başladı

Nostaljik açık hava yazlık sinema geceleri Küçükçekmece’de yeniden hayat buldu.

Küçükçekmece’de Yeşilçam Sinema Geceleri başladı

05 Temmuz 2018 14:29

Küçükçekmece Belediyesi tarafından Fevzi Çakmak Meydanı’nda düzenlenen Yeşilçam Sinema Geceleri’nin açılışı “Selvi Boylum Al Yazmalım” filmiyle yapıldı.


Patlamış mısır eşliğinde sinema keyfi


1977 yapımı, başrollerini Türkan Şoray ve Kadir İnanır’ın paylaştığı, Atıf Yılmaz’ın yönettiği Türk sinemasının kült filmlerinden ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ı yüzlerce kişi açıkhavada ve dev ekranda hep birlikte izledi. Seyircilere sinemanın olmazsa olmazı patlamış mısır ikram edildi.


Yeşilçam’ın eskimeyen filmlerinin beyazperde de izleyiciyle buluşacağı,


8 gün boyunca devam edecek sinema günleri kapsamında 5 Temmuz ‘ Neşeli Günler’, 6 Temmuz ‘Süt Kardeşler’, 7 Temmuz ‘Mavi Boncuk’, 8 Temmuz ‘Hababam Sınıfı’, 9 Temmuz ‘Canım Kardeşim’,10 Temmuz ‘Çiçek Abbas’ ve 11 Temmuz’da ‘Bizim Aile’ seyirciyle buluşacak.




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