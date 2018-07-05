Küçükçekmece’de Yeşilçam Sinema Geceleri başladı

Küçükçekmece Belediyesi tarafından Fevzi Çakmak Meydanı’nda düzenlenen Yeşilçam Sinema Geceleri’nin açılışı “Selvi Boylum Al Yazmalım” filmiyle yapıldı.

Patlamış mısır eşliğinde sinema keyfi

1977 yapımı, başrollerini Türkan Şoray ve Kadir İnanır’ın paylaştığı, Atıf Yılmaz’ın yönettiği Türk sinemasının kült filmlerinden ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ı yüzlerce kişi açıkhavada ve dev ekranda hep birlikte izledi. Seyircilere sinemanın olmazsa olmazı patlamış mısır ikram edildi.

Yeşilçam’ın eskimeyen filmlerinin beyazperde de izleyiciyle buluşacağı,

8 gün boyunca devam edecek sinema günleri kapsamında 5 Temmuz ‘ Neşeli Günler’, 6 Temmuz ‘Süt Kardeşler’, 7 Temmuz ‘Mavi Boncuk’, 8 Temmuz ‘Hababam Sınıfı’, 9 Temmuz ‘Canım Kardeşim’,10 Temmuz ‘Çiçek Abbas’ ve 11 Temmuz’da ‘Bizim Aile’ seyirciyle buluşacak.