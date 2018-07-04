Küçükçekmece’de Yeşilçam sinema geceleri başlıyor

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen Yeşilçam Sinema Geceleri Fevzi Çakmak Meydanı ev sahipliğinde başlıyor.

Yeşilçam’ın eskimeyen filmlerinin beyazperde de izleyiciyle buluşacağı sinema günlerinin açılışı, 4 Temmuz Çarşamba Türkan Şoray ve Kadir İnanır’ın başrollerini paylaştığı ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ ile yapılacak. 8 gün boyunca devam edecek sinema günleri kapsamında 5 Temmuz ‘ Neşeli Günler’, 6 Temmuz ‘Süt Kardeşler’, 7 Temmuz ‘Mavi Boncuk’, 8 Temmuz ‘Hababam Sınıfı’, 9 Temmuz ‘Canım Kardeşim’,10 Temmuz ‘Çiçek Abbas’ ve 11 Temmuz’da ‘Bizim Aile’ seyirciyle buluşacak. Saat 21.00’de başlayarak ücretsiz olarak gerçekleştirilecek film gösterimlerinde izleyiciye sinema gecelerinin olmazsa olmazı patlamış mısır ikram edilecek.