Küçükçekmece’deki kabristanlara ziyaretçi akını

Her bayram olduğu gibi Kurban Bayramı öncesi Küçükçekmece Belediyesi geleneksel hale getirdiği su ve helva ikramı ile vatandaşların dualarına ortak oldu.

Vatandaşlar hizmetten memnun

İlçedeki Sefaköy, Kanarya, Şenlikköy, Altınşehir, Yarımburgaz ve Tepeüstü mezarlıklarında kurulan stantlarda ziyaretçilere Küçükçekmece Belediyesi tarafından helva ve su ikramı yapıldı. Küçükçekmeceli vatandaşlar, yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ziyaretçiler, yakınlarının mezarlarını sulayarak, ölen yakınları için dua etti.