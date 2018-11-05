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Küçükçekmece'deki şüpheli sandıktan, kaçak sigara çıktı

Küçükçekmece’de bir kargo firmasına gelen isimsiz sandık polisi alarma geçirmişti.

Küçükçekmece'de bir kargo firmasına gelen isimsiz sandık polisi alarma geçirmişti. O sandığı inceleyen Bomba İmha Uzmanı ekipleri sandık içerisinde kaçak sigara buldu.


Beşyol'da bir kargo firmasında şüpheli sandık geldiği ihbarını alan ekipler alarma geçti. Sokağa trafiğe kapatan polis ekipleri, minibüsü ve içerisindeki şüpheli sandığı inceleme üzere uzman ekiplere haber verdi. Hassas burunlu köpekle sandık çevresinde inceleme yapan ekipler, daha sonra sandığın içerisini de kontrol etti. Tüm sokağı harekete geçiren sandık içerisinde kaçak sigara bulundu. Kargonun kim tarafından kime gönderildiğini incelemeye alan polis ekipleri trafiğe kapanan yolu da tekrar açtı.

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