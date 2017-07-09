Festival kapsamında bir araya gelen binlerce vatandaş, Trakya türküleri eşliğinde eğlenirken, dev ızgaralarda pişirilen Tekirdağ köftesiyle de Trakya’ya özgü lezzetleri tattı.

Küçükçekmece Belediyesi, bu yıl ilk kez Küçükçekmece 15 Temmuz Şeref Meydanı’nda "Trakya, Rumeli ve Balkan Festivali” düzenledi. Trakya kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlenen festivalde, binlerce vatandaş Trakya türküleri eşliğinde eğlenceli bir gün yaşadı. Öte yandan 10 bin kişiye dev ızgaralarda pişirilen Tekirdağ köftesi ve Rumeli tulumbası ikram edildi. Köfte almak için sıraya giren vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Yöresel dans topluluklarının da sahne aldığı festivalde gün boyu eğlenen vatandaşlar, kendi aralarında oynadığı halk oyunlarıyla da hünerlerini sergiledi.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz de etkinlik alanına gelerek vatandaşlarla sohbet etti. Tekirdağ köftesinin pişirildiği ızgaranın başına geçen Başkan Karadeniz, vatandaşlara kedi elleriyle pişirdiği köftelerden ikram etti.

"Küçükçekmece Belediyesi olarak sevgiyi büyütmek istiyoruz"

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Küçükçekmece’de her kültürü yaşattıklarını belirterek, “Küçükçekmece 15 Temmuz Şeref Meydanı’nda zaman zaman bu tür etkinlikler yapıyoruz. Bugün de bu etkinliği yapmak için Tekirdağ köftesini bahane kıldık. Çünkü bölgemizde Trakya ve Balkan kökenli çok sayıda vatandaşımız var. Ama bu lezzetler işin bahanesi aslında. Önemli olan beraberce eğlenebildiğimizi ve birbirimizi çok sevdiğimizi gösterebilmek. Daha önce bu meydanda kaz eti festivali yaptık, balık festivali yaptık. Bugün de Trakyalı vatandaşlarımızla birlikte Tekirdağ köftesini ve Rumeli tulumbasını vatandaşlarımıza ikram edeceğimiz bir program düzenledik. Tabi sıcak bir gün ama vatandaşlarımızı sıcaklığı çok daha güzel. Biz, Küçükçekmece Belediyesi olarak sevgiyi büyütmek istiyoruz. Çünkü bir ilçe belediyesi olarak ne yaparsak yapalım, en önemli yapacağımız şey vatandaşlarımız arasındaki kaynaşmayı, beraber eğlenmeyi, beraber acıları paylaşmayı ve bu beraberliği körüklemek, yeşertmek ve perçinlemek. Bu anlamda buradaki yaptığımız bütün etkinliklerde gerçekten vatandaşlarımızın ciddi bir teveccühünü görüyoruz” diye konuştu.

Erdal Çatalbaş isimli vatandaş ise, “Böylesine güzel bir etkinliği organize ettiği için Küçükçekmece Belediye Başkanımız Temel Karadeniz’e çok teşekkür ediyorum. Bu tarz etkinliklerin her zaman devamını diliyoruz. Çok mutlu olduk” dedi.