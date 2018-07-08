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08 Temmuz 2018 11:41

Küçükçekmece’deki zincirleme kaza trafiği felç etti

Küçükçekmece D-100 karayolunda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Küçükçekmece’deki zincirleme kaza trafiği felç etti

08 Temmuz 2018 11:41

Kaza sonrası bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.


Kaza, saat 10.50 sıralarında D-100 karayolu Küçükçekmece mevkii Topkapı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte makas atan bir otomobil, önündeki araca çarptı. Arkadan gelen iki otomobil de kaza yapan araçlara çarparak durabildi. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmazken, bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.


Kazaya karışan araç sürücülerinden Bayram Birdal, “Trafik yoğunluğu yoktu. Normal seyir halindeydik. Önümüzde makas atan bir araca çarptı. Ben hemen arkalarındaydım. Ben fren yapınca kendimi kurtardım ama arkadan gelen araç da bana çarptı. 4 araç, bir de motosiklet kazaya karıştı" dedi.




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