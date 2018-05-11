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11 Mayıs 2018 11:14

Küçükçekmece’den İzmir’e, ‘Anaya minnet’ bisiklet turu başladı

Küçükçekmece’de, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün annesinin anısına düzenlenen ‘Anaya minnet’ bisiklet turu başladı.

Küçükçekmece’den İzmir’e, ‘Anaya minnet’ bisiklet turu başladı

11 Mayıs 2018 11:14

2 gün boyunca 300 kilometre pedal çevirecek olan sporcular Zübeyde Hanım’ın kabrine Küçükçekmece’den götürdükleri toprağı dökecek.


Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece Bisiklet Kulübü, yaklaşan anneler günü nedeniyle anlamlı bir etkinliğe imza attı. ‘Anaya minnet’ sloganıyla hazırlanan etkinlikte yaklaşık 30 bisiklet kulübü üyesi Küçükçekmece’den İzmir’e pedal çevirecek. 2 gün boyunca bisikletlerle 300 kilometre yol gidecek olan grup, Küçükçekmece’nin farklı bölgelerinden alınan toprakları da Zübeyde Hanım’ın kabrine dökecek.



Uğurlama töreni yapıldı


Küçükçekmece’den başlayan ‘Minnet turu’ için bugün bir uğurlama töreni de yapıldı. Küçükçekmece Belediye binası önünde yapılan uğurla töreninde Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ve Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya katıldı. Sporculara başarılar dileyen Başkan Karadeniz ve Kaymakam Harun Kaya, cam şişelerde hazırlanmış olan toprakları sporculara teslim etti.


‘Anaya minnet’ bisiklet turu hakkında konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, sporcuların Küçükçekmece’den sadece toprak parçası değil aynı zamanda sevgi de götürdüklerini söyledi. Tüm annelerin, anneler gününü kutlayan Başkan Karadeniz, “Küçükçekmece’deki topraklardan birer parça da alarak İzmir’e doğru Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün annesinin kabrine doğru gidiyorlar. Bu bir minnet turu, bu bir teşekkür turu. Bisikletlilerimiz, Zübeyde Hanım’ın kabrine sadece Küçükçekmece’den aldıkları toprakları değil Küçükçekmecelilerin sevgilerini, muhabbetlerini, fatihalarını götürecekler. Bütün annelerimizin ellerinden öpüyorum” dedi.



“Maneviyatı yüksek bir tur”


Tura katılan bisiklet kulübü üyeleri de oldukça heyecanlıydı. Anneler gününe denk gelen turun daha da anlamlı hale geldiğini söyleyen kulüp üyelerinden Emre Çalışır, desteklerinden dolayı belediyeye teşekkür etti. Turun maneviyatının yüksek olduğunu da ifade eden Çalışır, “Küçükçekmece Bisiklet Kulübü’nde yaklaşık 7 yıldır bisiklet kullanıyorum. Farkındalığı artırmak adına çeşitli turlar düzenliyoruz, ulaşım aracı olarak bisikleti kullanıyoruz. Kafamızda bu yılki anneler günü için böyle bir fikir gelişti. Belediyeye geldik, fikrimizi söyledik. Önce belediye başkanımıza sonra da spor müdürümüze teşekkür ediyoruz. Bizi bu konuda desteklediler, yarı yolda bırakmadılar. Hep birlikte güzel bir etkinlik icra edeceğiz diye düşünüyorum. Hepimiz için maneviyatı yüksek bir tur olacak” dedi.




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