Küçükçekmeceli engelli gençler asker tıraşı oldu

Engelli gençlerin askerlik sevinci ise herkesi duygulandırdı.

Hasdal Kışlası’nda 1 günlük temsili askerlik yapacak olan engelli gençler, Küçükçekmece Belediyesi İyilik Merkezi’nde gerçekleşen kahvaltılı toplantıda moral depoladı. Asker tıraşı olan Küçükçekmeceli gençlerin mutluluğu gözlerinden okundu.

Küçükçekmece Sosyal Yardım İşleri Müdürü Veysel Kaya ile birlikte kahvaltı yapan engelli gençler, duygusal anlar yaşadı. Engelliler Haftası vesilesiyle her yıl Mayıs ayında düzenlenen temsili askerlik törenine Küçükçekmece’den 17 genç ve 50 refakatçisi katılıyor.

“Bir gün de olsa çok heyecanlıyız”

Bir günlük temsili askerlik yapacak olan 20 yaşındaki Berkay Gür, duygularını “Biraz heyecanlıyım. Oraya gidince heyecanlanmaya başlıyorum. Çok güzel bir gün geçireceğiz” diyerek aktardı. 25 yaşındaki Tolgahan Vardar ise, “Bir günlük de olsa asker olmak güzel bir şey. O duyguyu yaşayacağım. Mutluyum. Heyecan var” dedi.

“Asker olmak hayalimdi, bir günlük nasip oldu”

İki senelik evli ve bir çocuk babası olan 24 yaşındaki Emrah Hocaoğlu ise, “Beyin ameliyatı geçirdim, sağ tarafımda cihaz var. O yüzden askerliğe elverişli değil dediler, eğitimlere falan çıkamıyorum. Çok heyecanlıyım. Hayalimdi, askerde kalmak istiyordum, nasip değilmiş. Nasip bir günlükmüş. Küçükçekmece Belediyesi’ne buradan çok teşekkür ediyorum, bana bu duyguyu yaşattı. Bu hüznü bu sevinci yaşattı. Allah razı olsun” diye konuştu.

“Hem oğlum hem ben uğurluyoruz”

Eşi Emine Kocaoğlu (24) da duygularını, “Şu anda çok heyecanlıyım, kardeşimi de gönderdim, eşim de gidecek. Nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Hem oğlum babasını uğurlayacak, hem de ben. Çok farklı bir duygu” diyerek aktardı.

“Başkanımızın talimatıyla her türlü hizmeti veriyoruz”

Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Veysel Kaya ise, “Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü İyilik Merkezi’nde engelli kardeşlerimizle bir kahvaltıdayız, bunun amacı şu; bu kardeşlerimizi askerlik vazifelerine uğurluyoruz. Türkiye’mizin zorlu günden geçtiği bu günlerde bu kardeşlerimizin gönüllü olarak temsili de olsa bir gün de olsa askere gitmeleri bizi çok duygulandırıyor. Özellikle vatan borcunu ifa etmeleri açısından çok önemli. Bu konuda engellilerimizle ilgili belediyelerimizin çok çalışmaları var. Temel Karadeniz başkanımızın hassasiyetleri bize talimatları var. Hiçbir engellimizin medikal malzemesiz kalmayacak, hiçbir engellimiz bu kapıya geldiği zaman kapıdan dönmeyecek. Biz onlara engel olmak değil, engellerini kaldırmak üzere gayret edeceğiz inşallah” dedi.

Veysel Kaya sözlerini, “Küçükçekmece Belediyesi olarak bir Engelliler Yaşam Alanı yapılıyor. Onun projesi çıktı, müjdesini verebilirim. İkincisi medikal malzemelerinin tamamını temin ediyoruz. Engelli maaşı ve diğer konularda yardımcı oluyoruz. Onların sosyal- kültürel etkinliklere katılmasını sağlıyoruz. 3 tane engelli ulaşım aracımız var. Onların hastane vb. yerlere gitmesine destek olmaya çalışıyoruz. Onlara aile danışma merkezimiz de de zaman zaman psikolojik destek veriyoruz. Evini temizleyemeyenlere, yemeğini yapamayanlara yardım ediyoruz. Mutluyuz. Hizmete devam edeceğiz” diyerek sürdürdü.