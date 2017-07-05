Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2017 10:51

Küçükçekmeceli gençler, sağlık için pedal çeviriyor

Yaz aylarını spor faaliyetleriyle renklendiren Küçükçekmece Belediyesi, sporsever gençler ve çocuklar için bisiklet kursunu hizmete soktu.

Küçükçekmeceli gençler, sağlık için pedal çeviriyor

05 Temmuz 2017 10:51


Bisiklet kullanmasını bilmeyen ve öğrenmek isteyenlere yönelik alanında uzman eğitmenlerce verilen kurslarda 6-14 yaş arası çocuklar, ücretsiz bisiklet eğitimi alıyor. Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda verilen dersler, hafta içi düzenleniyor ve çocukların hareketsiz yaşamına hareket katarak, sanal dünyadan kurtulmalarına da katkı sağlıyor.


Başkan’dan çocuklara davet


Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, bisiklet kullanımının bir kere öğrenildikten sonra yararlı bir faaliyet olduğuna ve kişinin hayatına önemli bir hareket kattığına dikkat çekerek, Küçükçekmeceli çocukları bisiklet kursuna davet etti.


Hafta içi salı ve perşembe günleri saat: 10.00-13.00 arası ücretsiz verilen bisiklet derslerine kayıtlar, Küçükçekmece Belediyesi A kapısı spor kayıt masasından yapılabilir.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 11 ŞEVVÂL 1438
  • 05 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:12
  • Güneş :05:31
  • Öğle :13:20
  • İkindi :17:20
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:46
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!