Küçükçekmeceli gençler, sağlık için pedal çeviriyor

Bisiklet kullanmasını bilmeyen ve öğrenmek isteyenlere yönelik alanında uzman eğitmenlerce verilen kurslarda 6-14 yaş arası çocuklar, ücretsiz bisiklet eğitimi alıyor. Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda verilen dersler, hafta içi düzenleniyor ve çocukların hareketsiz yaşamına hareket katarak, sanal dünyadan kurtulmalarına da katkı sağlıyor.

Başkan’dan çocuklara davet

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, bisiklet kullanımının bir kere öğrenildikten sonra yararlı bir faaliyet olduğuna ve kişinin hayatına önemli bir hareket kattığına dikkat çekerek, Küçükçekmeceli çocukları bisiklet kursuna davet etti.

Hafta içi salı ve perşembe günleri saat: 10.00-13.00 arası ücretsiz verilen bisiklet derslerine kayıtlar, Küçükçekmece Belediyesi A kapısı spor kayıt masasından yapılabilir.