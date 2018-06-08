Küçükçekmeceli minikler ilk karne heyecanı yaşadı

2017-2018 Eğitim, Öğretim yılı kapanış programı Küçükçekmece Belediyesi Anaokulu bahçesinde geniş bir katılımla gerçekleşti. Bir yıl boyunca anaokuluna gelerek derslerine devam eden minikler ilk karne heyecanı yaşadı.

Programa, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Nari, anaokulu müdürü Ayfer Şahinalp, başta olmak üzere çok sayıda öğrenci, öğretmen ve ebeveyn katıldı. 2017-2018 Eğitim, Öğretim yılının kapanışını kutlayan Küçükçekmeceli minikler, başarı belgelerini Temel Karadeniz’in elinden almanın mutluluğunu yaşadı. Ayrıca programda minikler ilizyon gösterisi ile eğlendi.

“Çocuklarımız güzel olsun dünyamız güzel olur”

Çocukların ilk karne heyecanına ortak olan Temel Karadeniz ise Küçükçekmeceli çocukların ilgisine dayanamayıp bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Küçükçekmece Belediyesi Anaokulu’nun İstanbul’un en güzel anaokullarından birisi olduğunu kaydeden Temel Karadeniz, “Biz bu anaokuluna sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Bu okullar bize okul öncesi eğitimin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Biz eğer güzel bir dünya istiyorsak o dünyaya güzel çocuklar yetiştirmeliyiz” diye konuştu.

Karadeniz, çocuğu ile ilgilenerek onu anaokuluna getiren tüm velilere teşekkür etti.