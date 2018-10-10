Küçükçekmeceli miniklerden kedi evi

İstanbul Küçükçekmece'de minikler 4 Ekim Hayvan Hakları Günü dolayısıyla Küçükçekmece Belediyesinin düzenlediği etkinlikte kedi evi yaptı.

Halkalı'da bulunan Hünerli Eller Çarşısı'nda düzenlenen etkinliğe birçok aile çocuklarıyla birlikte katıldı. Çocuklar karton, köpük, bant, boya gibi malzemelerden kedi evi yaparak eğlenceli bir gün geçirdi. Çocuklara küçük yaşta hayvan sevgisi aşılamayı amaçlayan etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Küçükçekmece Belediyesine teşekkürler

Etkinliğe katılan Aslı Aktay (Biyolog), Küçükçekmece Belediyesine teşekkür ederek hem oğluyla birlikte kaliteli zaman geçirdiğini hem de hayvan sevgisinin oğluna küçük yaşta aşılandığını söyledi. Betül Tüzün (Psikolog) ise hayvanları seven çocukların daha mutlu ve sağlıklı olduğunu kaydederek Küçükçekmece Belediyesine minnetlerini dile getirdi.

Ayrıca Hünerli Eller Çarşısı'nın bahçesinde kermes de düzenlendi. Kermese Hünerli Eller Çarşısı'nda bugüne kadar görev alan anneler katıldı. Kermeste tavuk pilav, sarma, börek gibi birçok lezzet yer aldı. Programda çocuklar için animasyon gösterileri de düzenlendi. Küçükçekmece Belediyesi Hünerli Eller Çarşısı açıldığı günden bu yana yüzlerce kişiye istihdam sağladı. Kadınların el emeği göz nuru çalışmalarını sergileyerek, aile bütçelerine katkı sağlamalarına destek veren Hünerli Eller Çarşısı'nda kokulu taş yapımı, ahşap boyama, takı tasarımı gibi birçok konuda kadınların çalışmalarına yer veriliyor. Haftanın 7 günü açık olan Hünerli Eller Çarşısı kadın girişimcilere destek olmak isteyen ve el işçiliğine merakı olanları bekliyor.