Küçükçekmeceli öğrencilerden 15 Temmuz Şehitler Anıtı’na ziyaret

Milli, manevi ve insani değerler ile tarihsel ve kültürel hassasiyetleri benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven, insan haklarına saygılı ve devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen nesillerin yetiştirilmesi bilinciyle gerçekleştirilen ziyarette, Küçükçekmece Belediyesi Yaz Spor Okulları öğrencilerine 15 Temmuz’da yaşanan olayların anlam ve önemi anlatıldı. Ziyarette, minik öğrenciler 15 Temmuz şehitleri için dua ederek, anıt önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.