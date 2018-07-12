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12 Temmuz 2018 10:43

Küçükçekmeceli öğrencilerden 15 Temmuz Şehitler Anıtı’na ziyaret

Küçükçekmece Belediyesi Yaz Spor Okulları öğrencileri 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü öncesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde bulunan Şehitler Anıtı’nı ziyaret ederek dua etti.

Küçükçekmeceli öğrencilerden 15 Temmuz Şehitler Anıtı’na ziyaret

12 Temmuz 2018 10:43


Milli, manevi ve insani değerler ile tarihsel ve kültürel hassasiyetleri benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven, insan haklarına saygılı ve devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen nesillerin yetiştirilmesi bilinciyle gerçekleştirilen ziyarette, Küçükçekmece Belediyesi Yaz Spor Okulları öğrencilerine 15 Temmuz’da yaşanan olayların anlam ve önemi anlatıldı. Ziyarette, minik öğrenciler 15 Temmuz şehitleri için dua ederek, anıt önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.




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