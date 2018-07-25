Küçükçekmeceliler pazara gitmiyor, bahçeye iniyor

Küçükçekmece Belediyesi Hobi Bahçesi müdavimleri her hafta pazara değil, bahçeye iniyor. Kendi yetiştirdikleri sebze ve meyveleri dalından koparıp yiyor.

Küçükçekmeceli vatandaşlar İstanbul’un göbeğinde Atakent’te bulunan ‘Küçükçekmece Belediyesi Hobi Bahçeleri’ sayesinde kendi meyve ve sebzelerini yetiştiriyor. Domates, biber, patlıcan ve daha fazlası biber, nane, salatalık, çilek, akla gelebilecek her türlü meyve ve sebzeyi yetiştiriyorlar. İstanbul’un göbeğinde adeta bir köy hayatı yaşıyor, sağlıklı besleniyorlar.

"Pazara gitmiyoruz hobi bahçesinden yiyoruz”

Küçükçekmece Belediyesi Hobi Bahçesi açıldığı günden bu yana sebze ve meyve yetiştirdiğini söyleyen 50 yaşındaki Öğretim Üyesi Muharrem Samur 50, "Açıldığı günden bu güne 5 yıldır sağ olsun Küçükçekmece Belediyesinin sayesinde bir yer sahibi olduk. Bahçemde domates, biber, salatalık, soğan, patlıcan, bildiğimiz tüm sebzelerden üretmeye çalışıyorum, kabak da dahil. En çok sevdiğim de çileklerim. Pazara gitmiyoruz. Burada üretip burada tüketiyoruz. Dalından koparıp yiyoruz. Çok doğal tadı var” dedi.

"Üretmek güzel bir şey"

Samur sözlerini, “Toprakla uğraşmak çok hoş. Köylü çocuğuyuz. Temelimiz oradan geliyor. Üretmek güzel bir şey, burada bir şeyleri başarıyor olmanın zevkini tadıyoruz. Bizim açımızdan bu hem sağlık hem eğlence. İki tane kızım var. Daha çok yetiştiği zaman, tüketmeye geliyorlar” diyerek sürdürdü.

Samur’un dalından kopardığı domatesi ağız tadıyla yemesi ise renkli görüntüler oluşturdu.

“Küçükçekmece Belediyesine teşekkürler”

57 yaşındaki emekli Makine Mühendisi Ömer Faruk Yaşar, "Açıldığı günden beri buradayız. Domates, biber, salatalık, böğürtlen, kabaklarımız var. Bu sene hasat güzel maşallah. Gübrelemeyle, sulamayla, sağdan soldan bilgiler alarak kendimizi de geliştirdik. Bayağı zahmetli bir iş bu, özen ve bilgi gerektiriyor. İlgisiz kalan arkadaşların bahçeleri otla kaplanıyor. Çok güzel bir uygulama, severek gelip gidiyoruz. Burada bir arkadaş çevremiz de oluştu onlarla beraber güzel vakit geçiriyoruz” dedi.

Yaşar, Küçükçekmece Belediyesine verdiği bu hizmetten dolayı teşekkür etti.

Engelli vatandaşlar için özel bahçe

40 metrekarelik parsellerden oluşan 266 adet bahçede Küçükçekmecelilere kendi yetiştirdikleri sebze ve meyveleri sofralarına götürme imkanı sağlayan Hobi Bahçeleri’nde engelli vatandaşlar da unutulmadı. Tüm parsellerden 11 adedi engelli vatandaşlar için özel olarak yükseltilmiş ekim alanları şeklinde tasarlandı. Hobi Bahçeleri’nde kullanıcılara ait olmak üzere üzeri gölgelikli ahşap malzeme sandıkları bulunuyor. Ayrıca her parselde kişiye özel kullanım için musluklar da mevcut.

Meyveler belediyenin vatandaşa ikramı

Küçükçekmece Belediyesini doğa dostu yapan çalışmalardan bir tanesi de ilçede bulunan ‘Meyve Bahçeleri.’ Toplam alanı 10 bin metrekare olan ‘Küçükçekmece Belediyesi Meyve Bahçesinde’ ise 8 adet nektarin, 54 adet erik, 108 adet kiraz, 117 adet elma, 63 adet kayısı, 6 adet armut , 40 adet ayva, 66 adet badem, 4 adet ceviz, 5 adet ahududu, 3 adet nar, 25 adet hurma ağacı bulunuyor. Küçükçekmece Belediyesinin meyve bahçelerinde yetişen meyveler de Küçükçekmeceli vatandaşlara belediyenin ikramı. Buraya gelenler dalından koparıp meyve-sebze yeme fırsatı buluyor.