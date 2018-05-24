Küçükçekmecelilerden Ramazan etkinliklerine büyük ilgi

Hafız-bestekar Halil Necipoğlu’nun sahne aldığı geceye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Küçükçekmece Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan kapsamında düzenlediği etkinliklere hız kesmeden devam ediyor. Küçükçekmeceliler ise etkinliklere büyük ilgi gösteriyor.

Küçükçekmece Belediyesi Ramazan etkinlikleri kapsamında hafız-bestekar Halil Necipoğlu’nu Küçükçekmecelilerle buluşturdu. Ramazan ayı boyunca çeşitli etkinliklere sahne olacak Fevzi Çakmak Meydanı’nda sevenleriyle bir araya gelen Necipoğlu’na vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Fevzi Çakmak Meydanı’nda kurulan etkinlik alanında Halil Necipoğlu’ nun hoş sohbetini ve ilahilerini dinleyen Küçükçekmeceliler manevi hazzın doruklarına ulaştı.

Çocuklarla fotoğraf renklendirdi

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz de binlerce Küçükçekmeceli ile birlikte Halil Necipoğlu’ nu izledi. Necipoğlu’na teşekkür ederek çiçek takdim eden Temel Karadeniz, “Allah tüm dünyadaki Müslümanlara Türkiye’deki gibi ağız tadıyla Ramazan yaşamayı nasip etsin. Biz birlik olarak tüm dünyadaki Müslümanlara örnek olacağız. O yüzden bizim ülkemizdeki birlik ve beraberliğin çok kıymeti var. Ramazan vesilesiyle birbirimize ve dünyadaki Müslüman kardeşlerimize dua edelim” dedi. Etkinlik alanına gelerek Küçükçekmecelilerle sohbet eden Temel Karadeniz’in çocuklarla fotoğraf çektirmesi ise renkli görüntüler oluşturdu.

“Ramazan bizim için bir nimet”

Halil Necipoğlu ise, “Ramazan bizim için bir nimet. Bir yıl boyunca biz kendi manamızdan uzaklaşıyoruz. İnsanoğlu kendini, rabbini unutuyor. Ramazan ayı ise bunu bize hatırlatıyor. Biz de tekrar bunu gündemimize alıyoruz” diye konuştu. Etkinlik alanında ayrıca dev ekranlarda Fenerbahçe Euroleaue Final maçı yayınlandı. Binlerce Küçükçekmeceli hep birlikte maç heyecanı yaşadı. Bir ay boyunca Fevzi Çakmak Meydanı’nda devam edecek olan etkinliklerde Küçükçekmece Belediyesi ünlü isimleri Küçükçekmecelilerle buluşturmaya devam edecek.