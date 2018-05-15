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15 Mayıs 2018 07:45

Kudüs için Taksim’deki bayraklar yarıya indirildi

ABD’nin skandal bir kararla büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşınmasını ve İsrail güçlerince Gazze’deki protestolarda 55 kişinin öldürülmesi nedeniyle dün 3 gün yas ilan edilmişti.

Kudüs için Taksim’deki bayraklar yarıya indirildi

15 Mayıs 2018 07:45

Taksim olmak üzere birçok kamu kurum ve kuruluşlarındaki bayraklar yarıya indirildi.


ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıması ve İsrail güçlerince Gazze’de protestocu kalabalığa ateş açılmasına tepkiler sürüyor. Gazze Şeridi’nde 55 kişinin şehit olduğu, yaklaşık 2 bin kişinin yaralandığı olaylar sonrasında Türkiye 3 gün ulusal yas ilan etmişti. Ulusal yas ilanından sonra Taksim Meydanında bulunan bayraklar yarıya indirildi. Birçok kamu kurum ve kuruluşlarında da bayraklar yarıya indirildi.




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