Kudüs için Taksim’deki bayraklar yarıya indirildi

Taksim olmak üzere birçok kamu kurum ve kuruluşlarındaki bayraklar yarıya indirildi.

ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıması ve İsrail güçlerince Gazze’de protestocu kalabalığa ateş açılmasına tepkiler sürüyor. Gazze Şeridi’nde 55 kişinin şehit olduğu, yaklaşık 2 bin kişinin yaralandığı olaylar sonrasında Türkiye 3 gün ulusal yas ilan etmişti. Ulusal yas ilanından sonra Taksim Meydanında bulunan bayraklar yarıya indirildi. Birçok kamu kurum ve kuruluşlarında da bayraklar yarıya indirildi.