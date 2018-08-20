Dr. Şükrü Yazar, kulaktan veya kaburga kıkırdağından yapılan revizyon burun ameliyatı hakkında bilgiler verdi.

Burun estetiği operasyonlarından sonra ikinci bir estetik operasyon ihtiyacının ortaya çıkabileceğini söyleyen Dr. Şükrü Yazar, kulaktan veya kaburga kıkırdağından yapılan revizyon burun ameliyatı hakkında açıklamalarda bulundu.

Estetik burun ameliyatları sonrasında ortaya çıkan sorunların, çoğu zaman cerrahın deneyimlerinden ya da yeteneğinden bağımsız olduğunu dile getiren Prof. Dr. Şükrü Yazar, şu ifadeleri kullandı: ’’Dokunun iyileşme sürecinde nasıl tepki verdiği, kişinin operasyon sonucu ile ilgili beklentilerine kavuşup kavuşmadığı, operasyon sonrasında burun bölgesinin korunamaması sonucu oluşan darbelerle estetik ameliyat yapılan burunlarda deformasyonlar gelişebilir. Bu oluşan deformasyonların düzeltilmesi için yapılan ameliyatlar sekonder ya da revizyon ameliyatları olarak adlandırılır.”

Kıkırdak kullanımı

Revizyon burun estetiği operasyonlarında kıkırdak eklemek ya da ufak törpülemeler yapmanın gerekli olabileceğine vurgu yapan Prof. Dr. Yazar, kıkırdak eklemek gerektiğinde ilk olarak operasyonda burun içerisinde yeterince kıkırdak bırakılıp bırakılmadığına bakılması gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Yazar, burun içerisinde yeterince kıkırdak varsa cerrahi olarak bu kıkırdakların kullanılmasının öncelikli olduğunu, ancak ilk operasyon sonunda burun içerisinde yeterince kıkırdak kalmadıysa ihtiyaca göre kulaktan ya da kaburgadan kıkırdak alınabileceğini belirtti.

Revizyon burun estetiği için kulaktan kıkırdak alınacağı zaman kulak önünden ya da arkasından ufak bir kesi ile kıkırdağın alınabileceğini dile getiren Prof. Dr. Yazar, ’’Kulak kıkırdağından alınan kıkırdak burunda kullanılabilir. Kulaktan kıkırdak alma işlemi sonucunda herhangi bir şekilde iz kalması ya da kulak bölgesinde estetik bir sorun oluşması oldukça düşük bir ihtimaldir. Bazen hastalarda iki kulaktan da kıkırdak alınması gerekebilir. Eğer kulaklardan alınacak kıkırdak revizyon için yeterli değilse kıkırdak almak için kaburgaların uç bölgesindeki kıkırdak tercih edilir. Kaburgadan kıkırdak almak için göğüs ön duvarında kadınlarda meme alt kıvrımında erkelerde ise kıkırdak alınacak kaburga üzerinde kesi yapılır ve bu bölgeden kıkırdak alma işlemi gerçekleştirilir’’ şeklinde konuştu.

“Revizyon burun estetiğinde başarılı sonuç”

Revizyon burun estetiği operasyonlarının bir önceki ameliyata ait deformasyonların giderilmesi için planlandığını belirten Prof. Dr. Yazar, iyi bir planlama ile başarılı sonuçlar ortaya çıkarılabileceğini söyleyerek şöyle konuştu: “İlk ameliyat sonrası deformasyon olarak ortaya çıkan burun çatısı ve solunum fonksiyonları ile ilgili problemler kıkırdak kullanımı ile giderilebilir. Böylece hem estetik olarak iyi bir görünüm ve hem de fonksiyonel bir burun sağlanmış olur. “