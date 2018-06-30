Küle dönen Diriliş Ertuğrul’un seti, havadan görüntülendi

Beykoz Yalıköy’de bulunan eski kundura fabrikasının olduğu bölgede dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine Beykoz, Ümraniye ve Kavacık’tan çok sayıda itfaiye ekibi gelerek söndürme çalışmalarına katıldı. İçinde eski kundura fabrikasının da olduğu 500 metrekarelik bir alanda etkili olan yangının Diriliş Ertuğrul dizisinin çekimleri için kullanılan çadırlarda meydana geldi. Gökyüzüne yükselen siyah dumanlar kilometrelerce uzaktan görülebildi.

Yangın sonrasında havadan çekilen görüntülerde ise sette kullanılan çadırların, evlerin bir çoğunun tamamen küle döndüğü yine sette kullanılan kale duvarlarının da bir bölümünün yandığı, bir kısmının sağlam olduğu görüldü.