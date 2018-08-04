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04 Ağustos 2018 19:19

Kültür Bakanı Ersoy: "Rami Kışlası projesini çok hızlı bir şekilde tamamlamak istiyoruz”

Eyüpsultan’da 200 dönümlük alanda Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olacak olan Rami Kışlası’nda restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Projeyi çok hızlı bir şekilde tamamlamak istiyoruz" dedi.

Kültür Bakanı Ersoy:

04 Ağustos 2018 19:19


İstanbul Eyüpsultan’da 250 yıllık Rami Kışlası’nı Türkiye’nin cazibe merkezine getirecek projede kışlanın restorasyonu devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müze, kütüphane, restoranlar, alışveriş mekanları ve 200 dönümlük peyzaj düzenlemesiyle Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olacak olan Rami Kışlası’ndaki çalışmaları yerinde inceledi. İncelemeleri sırasında açıklama yapan Bakan Ersoy, Rami Kışlası’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 400 projeyi içeren 100 günlük eylem planı içinde önemli bir rol oynadığını ifade etti. Bakan Ersoy, “100 günlük eylem planında Rami Kışlası’nda devam eden inşaatları da önemli rol oynuyor. Bu kapsamda inceleme yapıyoruz. Projeyi nasıl daha hızlandırabiliriz diye inceleme yapıyoruz. Hızlandıracak birkaç detay üzerinde konuştuk. Onları da hızlı bir şekilde sonlandırırsak projeyi çok hızlı bir şekilde tamamlamak istiyoruz. 100 günlük eylem planı içinde bu ikinci inşaat bölümünün yüzde 20’den yüzde 45’lik tamamlanma oranına getirilmesi var. Çok önemli bir engel yok gibi. Onları hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Bizim için esas önemli olan projenin tamamlanması ve bittiği zaman sadece bina olarak değil, çevre düzenlemeleriyle birlikte Rami’de yaşayan halka sürdürülebilir bir ortam yaratılması, hem onların ihtiyaçlarının karşılanması hem de onlar için bir gelir kaynağı olmasıdır" dedi.


Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ve İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz’ın da katıldığı incelemelerde yetkililerden bilgiler alan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, daha sonra beraberindekilerle birlikte Beyazıt Halk Kütüphanesi’ne geçerek incelemelerde bulundu.




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