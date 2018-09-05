Kültür ve sanat kursları Eyüpsultanlılar’ı bekliyor

Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğütarafından düzenlenen kültür ve sanat eğitimleri 2018 - 2019 eğitim sezonu Ekim ayında başlıyor.

Eğitimlere katılmak isteyen vatandaşlar için kayıtlar 14 Eylül tarihine kadar Kültür İşleri Müdürlüğü’ne bağlı merkezlerde devam ediyor.

Bu yıl 6 kültür sanat merkezinde gitar, keman, piyano, ney, İstanbul kemençesi, yan flüt gibi müzik eğitimlerinin yanı sıra çini, seramik, cam sanatı, resim, fotoğrafçılık, Eyüpsultan Film Akademisi, drama, seslendirme ve Osmanlıca gibi 30 farklı branşta eğitim verilecek.

Eğitimler Geleneksel Sanatlar ve Modern Sanatların uyumu ile mekanların tarihselliğini göz ardı etmeden, medeniyet eksenindeki yerini dikkate alarak sürdürülüyor. Ayrıca Eyüpsultan’la özdeşleşmiş musiki geleneğini ve sanat dallarındaki branşların gelişimine katkı sağlayarak yeni sanatçıların yetiştirilmesine de zemin hazırlıyor.

Hayata geçirdiği insan odaklı projelerde kültür ve sanat eğitimlerine ayrı bir önem veren Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Eyüpsultanlıların yeteneklerini keşfetme ve becerilerini geliştirme imkanı bulacağı her türlü ortamı sağlıyor.

Kurslar; Göktürk Gençlik ve Kültür Sanat Merkezi, Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi, Sertarikzade Kültür Sanat Merkezi, Afife Hatun Kültür Evi, Rami Hasan Nail Canat Sanat Akademisi ve Caferpaşa Medresesi Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.