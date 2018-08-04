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04 Ağustos 2018 15:44

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi’nde incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeniden inşa edilecek olan Atatürk Kültür Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi’nde incelemelerde bulundu

04 Ağustos 2018 15:44

Bakan Ersoy, "En geç Ekim ayı içerisinde ihale süreci tamamlanarak inşaat süreci başlamış olacak" dedi.


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Taksim’de bulunan Atatürk Kültür Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın yanı sıra TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan da eşlik etti. Çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Ersoy, yeni proje hakkında da kısa bir bilgilendirme toplantısına katıldı. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Ersoy, "Yeni yönetim sisteminin 100 günlük kalkınma planı açıklandı. Bizim bakanlığımızın öncelikli konularından bir tanesi de Atatürk Kültür Merkezi. Hem TOKİ Başkanımız hem Beyoğlu Belediye Başkanımız birlikte inşaatı ziyaret ettik. En geç Ekim ayı içerisinde ihale süreci tamamlanarak inşaat süreci başlamış olacak" dedi.



"En kısa süre içerisinde tamamlayarak milletimizin hizmetine açacağız"


İnşaat sürecinin başlamasının ardından bitiş tarihine ilişkin bilgilendirme yapılacağını belirten Bakan Ersoy, "2’nci Eylem Planında da Atatürk Kültür Merkezi’nin ne zaman biteceğine ilişkin sizleri bilgilendireceğiz. Hızlı bir şekilde bu projeye giriyoruz. En kısa süre içerisinde tamamlayarak milletimizin hizmetine açacağız" şeklinde konuştu.




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