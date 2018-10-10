Kültür ve Turizm Bakanlığı ile THY ”Direkt Turizm Hamlesi” başlattı

Türk Hava Yolları ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde, Türkiye'nin turizmine katkı sağlayacak yeni adımlar atılıyor. THY, Kültür ve Turizm Bakanlığının ülkeye gelen nitelikli turist sayısını artırmak için başlattığı ”Direkt Turizm Hamlesi” projesine 11 ülkede 34 noktaya düzenleyeceği tarifeli seferlerle destek verecek.

THY, Kültür ve Turizm Bakanlığının ülkeye gelen nitelikli turist sayısını artırmak için başlattığı ”Direkt Turizm Hamlesi” projesine destek verecek. Türk Hava Yolları son yıllarda artan yabancı turist ilgisi nedeniyle 2019 yılından itibaren, Türkiye'nin gözde turizm merkezleri Antalya, İzmir, Dalaman ve Bodrum-Milas havalimanlarından yurt dışında 11 ülkedeki 34 noktaya toplam 67 frekans tarifeli sefer düzenleyecek.

Türk Hava Yolları Genel Yönetim Binası'nda, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'nın katılımı ile gerçekleşen tanıtım toplantısında Türkiye'nin turizmine katkı sağlayacak planlamanın detayları aktarıldı. Yeni seferlerin Avrupa ve Orta Doğu'da yüksek turizm potansiyeline sahip şehirler ile Türkiye'nin yeryüzü cenneti bölgeleri arasındaki ulaşımı kolaylaştıracağı belirtildi.

Hedef kitle turist

Toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, ülkeye gelen turist sayısı kadar nitelikli turistin de gelmesinin önemli olduğunu vurguladı. Nitelikli turisti ülkeye çekmek için insan kaynağı, ulaşım ve tanıtımın önemine dikkat çeken Ersoy, nitelikli turistin tarifeli seferler ve businessclas yolculuğu tercih ettiğini söyledi.

Bu konuda THY ile ortak bir çalışma başlattıklarını kaydeden Ersoy, havayolunun yaz tarifesinde turizm merkezlerinden 11 ülkeye 69 frekans ile tarifeli sefer düzenleyeceğini ve 5 yıl içinde frekans sayısının 143'e ulaşacağını ifade etti.

Klasik tanıtım yöntemleri geride kaldı

Ersoy, THY'nin bu hatlardaki doluluğunu ve verimliliğini artırmak için kendilerinin de bakanlık olarak tanıtım desteğini vereceklerini belirtti. Bu hatlara yolcu sağlamak için turizmi 12 aya çıkaracak çalışma ve yatırımlar yapılacağını anlatan Ersoy, "Tanıtım konusunda radikal değişikliklere gidiyoruz. Turizm cazibe alanlarını fuarlarla tanıtım dönemi geride kaldı. Sosyal medyayı öne çıkardık. Yeni bir tanıtım sloganını devreye alacağız. ‘Turkey' yerine ‘Turkish' olsun diyoruz” şeklinde konuştu.

Bakan Ersoy, ”Devlet olarak THY olarak zararına uçun diyemeyiz. O nedenle başarılı olacağına inandığımız hatlarda bu projeyi başlattık” dedi.

İngiltere'den Türkiye'ye erken rezervasyonda artış

Turizmde bir önemli gelişmenin daha yaşandığını ifade eden Ersoy, İngiltere'den Türkiye'ye yönelik erken rezervasyonlarda geçen seneye göre yüzde 77'lik bir artış görüldüğünü söyledi.

Yeni seferler ile ilgili açıklama yapan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı da, "Ülkemiz turizminin yaşadığı zor zamanları ve üzerimizdeki kara bulutları geride bıraktık. Güneşli günleri yeniden yaşıyoruz. Geçtiğimiz yaz aylarında hızla artan yabancı turist ilgisi ile ülkemizin cazibe merkezi olduğunu bir kez daha gördük. Türkiye, eşsiz doğası ve sosyal olanakları ile kıtalar arası bir noktada unutulmayacak bir tatil imkanı sunuyor. Biz bu imkanları yurt dışında yüksek turizm potansiyeli olan bölgelere daha çok tanıtmalı ve cennet şehirlerimize olan ulaşımı kolaylaştırmalıyız. Bayrak taşıyıcı havayolu olarak ülkemize katkı sağlayacak görevlere daima hazırız. Bugün de 2019 yılı itibarıyla başlatacağımız stratejik seferlerimizi sizinle paylaşıyoruz" dedi.

Tarihin en doluluk oranına ulaştık

Nitelikli turist hedefine ulaşmak için ve turizmin gelişmesi için açtıkları yeni hatlarla harekete geçtiklerini belirten Aycı, tüm paydaşlarla işbirliğine açık olduklarını kaydetti.

2018 yılı Ağustos ayında yüzde 85.5 ile THY tarihinin en büyük doluluk oranına ulaştıklarını anlatan Aycı, yıl sonunda 75 milyon yolcu sayısına ulaşacaklarını söyledi. Türkiye'ye hava yoluyla gelenlerin yüzde 76'sını THY olarak kendilerinin taşıdığını ifade eden Aycı, direkt turizm hamlesinin son derece yerinde ve doğru bir karar olduğunu kaydetti.

Aycı, 2019 yaz sezonunda 34 noktaya 67 frekansla gerçekleştirecekleri seferlerden 1 milyona yakın nitelikli turist getirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Aycı ayrıca THY olarak ”Topyekun Enflasyonla Mücadele Programı” içinde yer aldıklarını bu konuda yaptıkları çalışmanın detaylarını yakında paylaşacaklarını belirtti.

11 ülkede 34 noktaya direkt sefer

Türk Hava Yolları 2019 yılı planlaması çerçevesinde; Antalya Havalimanı'ndan 13 destinasyona 50, Milas- Bodrum Havalimanı'ndan 4 destinasyona 5, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan 5 destinasyona 9, Dalaman Havalimanı'ndan 2 destinasyona 3 frekans olmak üzere toplam 34 noktaya 67 frekans tarifeli yurt dışı seferi icra etmeyi planlıyor.

Haftalık 67 sefer düzenlenmesi planlanan ülkeler ve sefer sayıları; İngiltere 8, Almanya 14, Rusya 14, Azerbaycan 7, Suudi Arabistan 3, Kuveyt 4, Ürdün 4, Ukrayna 1, Cezayir 3, İsrail 5, Lübnan 4 olacak.