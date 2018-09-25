Kültürlerin göçü tartışıldı

İstanbul Tasarım Bienali dün başladı. İstanbul Kültür Üniversitesi, Bienal’in ilk gününde Göçün Kültürü/Kültürün Göçü temasıyla “Akdeniz ve Göç” konusunu ele aldı.

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 22 Eylül - 4 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek 4. İstanbul Tasarım Bienali’nin altı temasından biri olan Dünya Okulu’nun tema sponsorluğunu üstlenen İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), “2018-2019 Sanat Yılı ve İstanbul Tasarım Bienali Etkinlikleri Açılışı”nı “Göçün Kültürü/Kültürün Göçü” başlıklı panelle gerçekleştirdi. Açılış konuşmalarını İKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver ve İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel’in yaptığı panelde, İGAM İltica ve Göç Çalışmaları Merkezi Başkanı Metin Çorabatır, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Öznur Alkan ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden Prof. Dr. İpek Akpınar yer aldı.

“Dünyayı sınıflarımızda anlatmaya çalıştık”

İstanbul Kültür Üniversitesi’nin 21. yılında Bienal’de bulunmasının kendileri için çok özel bir ayrıcalık olduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan İKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, “4. İstanbul Tasarım Bienali, Okullar Okulu ana başlığı ile bizi kalbimizden yakaladı. Okullar Okulu bizim gibi işi gücü eğitim olan bir kurumun ideali. Tema sponsoru olduğumuz ‘Dünya Okulu’, 59 yıldır tutkuyla gerçekleştirdiğimiz işimizin özetidir” dedi. Kültür Koleji olarak 59, İstanbul Kültür Üniversitesi olarak 21 yıldır eğitimde en güçlü öğretmenin yaşam, en donanımlı okulun ise dünya olduğuna inanarak çalıştıklarını dile getiren Dr. Bahar Akıngüç Günver: “Dünyaya, sınıflarımızın içinde yer açtık. Dünyayı, sınıflarımızda anlatmaya çalıştık. Bugün bizi burada buluşturan göç konusu da ancak dünya okulunda tecrübe edilecek bir başlıktır. Göç, bir fiziki alandan başka bir fiziki alana geçmekten çok daha öte bir kavram. Çünkü göç, başka bir coğrafyada kaderin, bazen de kimliğin yeniden tasarımıdır. Göç dalgalarıyla talan edilen insanı, doğayı, kültürü onarmak için bugün Dünya Okulu’nun hafızasına kendi notlarımızı bırakma zamanı” dedi.

“Gururluyuz”

Eğitimde araştırma ve deneyselliğe önem verdiklerini ifade eden İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel ise güncel değişimleri öğrenime dahil eden, üreten, süreç odaklı eğitim ve tasarımı amaçlayan 4.’üncü İstanbul Tasarım Bienali’nin temasından biri olan ‘Dünya Okulu’nun tema sponsorluğunu, İKÜ olarak üstlenmekten duydukları gururu dile getirerek, “Güçlü bir akademik geleneğe sahip yüksek öğretim kurumu olarak eğitim-öğretim yaklaşımımızda bilime ve sanata verdiğimiz önem, faaliyetlerimizde somut olarak görülmektedir. Bienal’e verdiğimiz destek de bunun en önemli göstergesidir. Nitekim Dünya Okulu’nun temasıyla ele aldığımız ve tüm dünyada akademinin ve sanatın yoğun bir şekilde işlediği göç, mülteci sorunları dünyaya, ülkemize ve topluma hizmet misyonu gereği üniversitemizin de oldukça üzerine eğildiği başlıklardır. Bu alanda gerçekleştirdiğimiz çalışmaların yanı sıra tasarım Bienali aracılığıyla kültür ve sanat alanında da kendimize yer edinmiş olmaktan dolayı çok mutluyuz” diye konuştu.