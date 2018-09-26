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Kulüplerden 2024 Avrupa Şampiyonası paylaşımı

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursaspor ve Atiker Konyaspor, yarın açıklanacak 2024 Avrupa Şampiyonası ev sahipliği öncesinde sosyal medya hesaplarından destek mesajları paylaştı.


Türkiye'nin de aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahipliği yapma hakkını kazanan ülke, yarın UEFA'nın Nyon'daki merkezinde TSİ 15.45'te düzenlenecek törende açıklanacak. Bu önemli gün öncesinde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursaspor ve Atiker Konyaspor, sosyal medya hesaplarından destek mesajları paylaştı. Mesajlarda 'Hazırız', 'Biz hazırız' ve 'İnanıyoruz ve bekliyoruz' paylaşımları yapıldı.

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