Kulüplerden Başkan Demirören’e ziyaret

TFF’nin Beykoz-Riva’daki idari merkezinde gerçekleşen nezaket ziyaretlerinde Başkanvekilleri Nihat Özdemir, Hüsnü Güreli, Ali Dürüst, Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu, Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyeleri Erhan Kamışlı, Mustafa Çağlar ve Alaattin Aykaç ile Genel Sekreter Kadir Kardaş da yer aldı.

Spor Toto Süper Lig’in yeni takımı Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, bu sezon TFF 1. Lig’e yükselen ekiplerden İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Dilaver Yılmaz, Başkan Yıldırım Demirören’i ziyaret etti.

Spor Toto 2. Lig kulüplerinden Tokatspor Başkanı Bahri Çabuk; Nazilli Belediyespor Başkanı Erdoğan Eker, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ve yöneticileri; bu sezon Spor Toto 2. Lig’de mücadele edecek olan Sancaktepe Belediyespor Başkanı Mehmet Genç, Sancaktepe Belediyesi Başkanı ve kulüp Onursal Başkanı İsmail Erdem de TFF Başkanı Demirören ve TFF Yönetim Kurulu üyeleriyle ayrı ayrı bir araya geldi. Ziyaretlerde karşılıklı forma ve hediye takdiminde bulunuldu, hatıra fotoğrafı çektirildi.