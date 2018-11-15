Kumburgaz Kuvay-ı Milliye İlkokulu eğitime hazır

Hasan Akgün'ün Türk eğitim sistemine kazandırdığı Kuvay-ı Milliye İlkokulu eğitime hazır.

Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün talimatıyla ekonomik ömrünü doldurmuş ve depreme dayanıksız olan okulu yıkan Büyükçekmece Belediyesi ekipleri, modern bir okul yapmak için çalışmalara başlamıştı. Başkan Akgün'ün her aşamasını yakından takip ettiği ve inşaatı tamamlanan Kumburgaz Kuvay-ı Milliye İlkokulu eğitim ve öğretime hazır hale getirildi.

Başkan Akgün, okulda son incelemelerini yaptı

Yapım çalışmaları biten okulu son kez denetleyen Başkan Akgün, eğitime açılacak Kuvay-ı Milliye İlkokulu'nun durumu hakkında bilgi aldı. Kumburgaz Mahallesi'nde vatandaşların ilkokul ihtiyacına yönelik olarak harekete geçen Akgün ve ekibi, Büyükçekmeceli çocukların modern ve kusursuz bir eğitim alabilmeleri için seferber olmuştu.

Büyükçekmece Belediyesi okul için seferber oldu

Sadece okulu inşa etmekle kalmayan Başkan Akgün, öğrencilerin kolay ve güvenli ulaşımı için Kumburgaz Kuvay-ı Milliye İlkokulu çevresinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda yol yapım çalışmaları başlatmıştı. Tamamlanan yol, kaldırım, aydınlatma, tretuvar ve peyzaj çalışmaları sayesinde Büyükçekmeceli çocuklar modern ve güvenli bir çevrede eğitim görecek.

Olanaklarıyla fark oluşturacak bir okul

Kaliteli eğitim için okulda hiçbir eksiğin olmaması adına önemli kararlar alan Akgün, okulda teknolojik ve sanatsal pek çok çalışmanın yapılabileceği laboratuvar ve derslikler mevcut. Toplamda 33 derslikle eğitim verecek Kumburgaz Kuvay-ı Milliye İlkokulu içerisinde; 3 anasınıfı dersliği, 2 destek eğitim dersliği, 24 ilkokul dersliği, 1 fen bilimleri dersliği, 1 müzik dersliği, 1 resim dersliği, 1 çok amaçlı salon, 1 spor salonu, 1 kütüphane ve 1 yemekhane de bulunuyor.

Başkan Akgün'ün en büyük önceliği eğitim

En büyük önceliğinin eğitim olduğunu her zaman vurgulayan Akgün sayesinde, ilçe benzeri görülmemiş eğitim kalitesi ve kapasitesine sahip okuluna kavuşmuş oldu. Kuvay-ı Milliye İlkokulu eğitime hazır olduğu için heyecanlı ve mutlu hissettiğini belirten Akgün;''Tüm hazırlıklar tamam, okul bitti. Heyecanla ve büyük bir mutlulukla öğrencilerimizi bekliyoruz. Benim hayattaki hizmet önceliğim olan eğitim adına atılmış bu güzel adımın tüm Büyükçekmeceli çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum'' şeklinde konuştu.