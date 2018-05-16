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16 Mayıs 2018 12:25

Kümeste çıkan yangında 5 tavuk telef oldu

Sultanbeyli’de 2 katlı bir binanın bahçesinde bulunan bir kümeste bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Kümeste çıkan yangında 5 tavuk telef oldu

16 Mayıs 2018 12:25

Alevler kısa sürede evin çatı katına da sıçradı. O esnada kümeste bulunan 5 tavuk yanarak telef olurken, itfaiye ekipleri dumandan etkilenen diğer tavukları hortumla yıkadı.


Turgut Reis Mahallesi Koyunlu Sokak’taki bir binanın çatı katının alev alması korku dolu anlar yaşattı. İddiaya göre, sabah 10.30’da 2 katlı bir binanın bahçesinde bulunan kümes kısmında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kümesten yükselen alevler kısa sürede binaya sıçradı. Bina ve kümes alev alev yanarken, ihbar üzerine olay yerinde itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında kümes ve binanın çatı katı kullanamaz hale geldi. Kümeste bulunan 5 tavuk telef olurken, dumandan etkilenen diğer tavukları da itfaiye ekipleri hortumla yıkadı.


“Dışarı çıktım. Baktım çatı yanıyor”


Ev sahibi yangın sırasında evde uyuduğunu, mahalleden gelen gürültülere uyanarak dışarı çıktığını söyleyen Ramazan Tüylü, “Uyuyordum, dışarıda bir gürültüler duyunca dışarı çıktım. Baktım çatı yanıyor. Komşular itfaiyeye haber vermişler” dedi.


“İş işten geçti, geç kaldık. Çok üzgünüm”


Yangın esnasında uyuduğunu ve eşinin kendisini uyandırdığını söyleyen görgü tanığı Fuat Kaya, “Ben çıktığımda alevler yeni yeni büyüyordu. O arada üzerimi giyindim. Hemen haber vermeye kalktım. Bahçe hortumu ve kova ile kendi imkanlarımla alt kısımdan yanan bölgeyi söndürmeye çalışırken yangın çatıya sıçradı. Yeğenime komşulara, itfaiyeye haber vermesini söyledim. O arada ev sahipleri de geldi ama iş işten geçti, geç kaldık. Çok üzgünüm. Yine de gelen mala gelsin, komşularımın Allah yardımcısı olsun. Umarım Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de yardımcı olur” şeklinde konuştu.




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