Kumkapı, Balıkçılar Çarşısı’na kavuştu

Açılış töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, balıkçılık sektörünün cari açığa 650 milyon dolar düzeyinde bir katkı sağladığını ifade etti.

Kumkapı, Avrasya Tüneli bağlantı yolları üzerinde bulunduğu için 3 yıl önce yıkılan ünlü Balıkçılar Çarşısı’na yeniden kavuştu. Yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla yenilenen tarihi Kumkapı Balıkçılar Çarşısı’nın açılışı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal’ın katılımıyla gerçekleştirildi. 25 balıkçı esnafı ve 5 restoranın yer aldığı çarşı, sezonun ilk tutulan balıklarıyla vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

“25 balıkçı esnafımız, 5 restoranımız hatta çay ocağına kadar aynısı yapıldı”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “İstanbul’da daha büyük bir yer olması gerekmez miydi?’ diyenler olabilir. Büyükşehir burayı planlarken orada kaç esnafımız varsa sadece onlar kadar burada yer yapıldı. 25 balıkçı esnafımız, 5 restoranımız hatta çay ocağına kadar aynısı yapıldı. İlave hiç bir şey olmadı. Çok güzel bir yer oldu. ‘ Neden bu kadar küçük denilirse?’ mevcut sayıyı koruma adına yapıldı” dedi.

“Sezon harici dönemde de burası hep açık”

1 Eylül ile Mayıs ayı arasının balık sezonu olduğunu yineleyen Başkan Uysal, “Bu mekanda ise 12 ay. Burada olta balıkçılığı da geçerli olacak. Onlardan da alınıp satılıyor. Dolayısıyla muhakkak halkımızın 1 Eylül’de balık sezonuyla birlikte balığa ilgisi daha fazla artabilir. Sezon harici dönemde de burası hep açık. Sezon harici dönemde de olta balıkçılığından amatör balıkçılardan toplanan balıklar ile burada esnafımız işine devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Balıkçılık sektörü cari açığa 650 milyon dolar düzeyinde bir katkı sağlıyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte babasının fırınında balık yedikleri anısını anlatan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, “İhraç ettiğimiz 2002 yılında yaklaşık olarak 95 milyon dolar. Bugün itibariyle 9 kat artış gösterdi. 855 milyon dolar oldu. Bu kadar bir ihracatımız var. İthalatımız da var. O da aşağı yukarı 150-200 milyon dolar düzeyinde. Demek ki 650 milyon dolar burada dış ticaret fazlamız var. Türkiye’nin ekonomisinin en temel sorunlarından birisi olan cari açığa balıkçılık sektörü yaptığı faaliyetler dolayısıyla 650 milyon dolar düzeyinde bir katkı sağlıyor” diye konuştu.