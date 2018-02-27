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27 Şubat 2018 12:58

Kupa derbisini Fırat Aydınus yönetecek

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali’nde oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Fırat Aydınus düdük çalacak.

Kupa derbisini Fırat Aydınus yönetecek

27 Şubat 2018 12:58


Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali’nde perşembe günü saat 20.30’da Vodafone Park’ta oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre; zorlu mücadelede düdük Fırat Aydınus’ta olacak. Aydınus’un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Özgür Yankaya olacak.


İki takım Spor Toto Süper Lig’de pazar günü yine Vodafone Park’ta karşılaşmış, mücadeleyi ev sahibi ekip Beşiktaş 3-1’lik skorla kazanmıştı.




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